Desporto

Em atualização Benfica paga até 19 milhões pelo passe do internacional português João Palhinha

A SAD dos 'encarnados' informou que o valor fixo pago aos alemães do Bayern Munique (14 milhões) poderá ser acrescido de cinco milhões "em função de objetivos pré-definidos".

O médio internacional português João Palhinha assinou um contrato de quatro épocas com o Benfica, que pagou 14 milhões de euros aos alemães do Bayern Munique, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol nacional. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), a SAD dos ‘encarnados’ informou que ao valor fixo pago aos belgas poderão acrescer cinco milhões “em função de objetivos pré-definidos”.

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