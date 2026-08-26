Benfica paga até 19 milhões pelo passe do internacional português João Palhinha

O médio internacional português João Palhinha assinou um contrato de quatro épocas com o Benfica, que pagou 14 milhões de euros aos alemães do Bayern Munique , anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol nacional. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), a SAD dos ‘encarnados’ informou que ao valor fixo pago aos belgas p oderão acrescer cinco milhões “em função de objetivos pré-definidos” .

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