Em atualização Benfica paga até 19 milhões pelo passe do internacional português João Palhinha
A SAD dos 'encarnados' informou que o valor fixo pago aos alemães do Bayern Munique (14 milhões) poderá ser acrescido de cinco milhões "em função de objetivos pré-definidos".
O médio internacional português João Palhinha assinou um contrato de quatro épocas com o Benfica, que pagou 14 milhões de euros aos alemães do Bayern Munique, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol nacional. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), a SAD dos ‘encarnados’ informou que ao valor fixo pago aos belgas poderão acrescer cinco milhões “em função de objetivos pré-definidos”.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Benfica paga até 19 milhões pelo passe do internacional português João Palhinha
{{ noCommentsLabel }}