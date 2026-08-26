Clientes em Portugal entre os primeiros a ter acesso à nova ‘stablecoin’ da Revolut

Os clientes da Revolut em Portugal, Dinamarca e Polónia são os primeiros a ter acesso à nova ‘stablecoin’ da ‘fintech’, a EURR, num lançamento faseado que deverá ser alargado a outros mercados europeus ainda este ano.

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Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa explicou que a EURR é emitida pela Bridge, empresa da Stripe, e está integrada na aplicação da Revolut, permitindo aos clientes elegíveis utilizar um ativo denominado em euros e movimentá-lo entre euros e criptoativos.

A ‘stablecoin’ foi concebida para manter um valor de um euro e é garantida por reservas mantidas e geridas pela Bridge Building, de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis do regulamento europeu.

A EURR será suportada por várias redes ‘blockchain’ e carteiras externas, segundo a Revolut, que considera o lançamento o primeiro passo de uma estratégia mais abrangente no segmento das ‘stablecoins’.

A empresa pretende desenvolver outras ‘stablecoins’ noutras moedas, através de vias regulatórias distintas, e prevê um lançamento mais abrangente da EURR no Espaço Económico Europeu (EEE) ainda este ano, sujeito à preparação operacional, de produto e regulamentar.

As ‘stablecoins’ são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente associado a uma moeda fiduciária tradicional, que unem a velocidade e segurança da tecnologia ‘blockchain’ com a estabilidade de moedas comuns.

Em maio, a presidente do Bando Central Europeu (BCE) questionou a necessidade de replicar instrumentos desenvolvidos noutros lugares, numa referência às criptomoedas ‘stablecoins’, mesmo denominadas em euros, referindo que podem implicar riscos para a estabilidade financeira e obstruir a transmissão da política monetária.

Lagarde advertiu que as ‘stablecoins’ podem levar ao enfraquecimento da confiança, transmitir ‘stress’ aos mercados de ativos subjacentes ao desencadear pedidos de reembolso em massa, um risco que cresce à medida que aumenta o uso das ‘stablecoins’, particularmente quando os emissores não são bancos, acrescentando que, em casos de instrumentos emitidos conjuntamente por entidades da UE e de fora do bloco, os investidores buscarão retirar os seus fundos onde as proteções sejam mais sólidas em caso de uma corrida bancária.

A Revolut afirma ter mais de 80 milhões de clientes particulares em todo o mundo e mais de 16 milhões de utilizadores de criptoativos.