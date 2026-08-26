Concursos de obras públicas promovidos até julho caem 28% para 4.935 milhões de euros
Nos primeiros sete meses de 2026 foram promovidos 3.477 concursos públicos, menos 31% do que em igual período de 2025, avança a AICCOPN.
O montante de concursos de obras públicas promovidos até final de julho diminuiu 28% face ao mesmo período de 2025, para 4.935 milhões de euros, informou esta quarta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).
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“Ainda assim, em termos mensais evidenciam-se sinais de recuperação, com julho a registar o melhor desempenho do ano, contribuindo para atenuar, embora sem inverter a quebra acumulada”, indica o mais recente Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN.
No que respeito ao número de procedimentos, foram promovidos 3.477 concursos públicos nos primeiros sete meses de 2026, menos 31% do que em igual período do ano anterior.
No que se refere ao volume de contratos celebrados exclusivamente por concurso público e reportados no Portal Base, totalizou 1.871 milhões de euros, registando uma contração homóloga de 34%.
Já os contratos celebrados através de ajuste direto e consulta prévia “mantiveram uma evolução favorável”, com um crescimento homólogo de 20% e atingindo um montante adjudicado de 449 milhões de euros.
Em termos globais, nos primeiros sete meses do ano, o montante dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e reportados no Portal Base até dia 15 de agosto ascendeu a 2.547 milhões de euros, traduzindo uma diminuição homóloga de 28%.
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