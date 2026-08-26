Empresas alemãs alertam para ameaça crescente de ciberataques ligados a Estados
Quase 40% das empresas alemãs que sofreram ciberataques atribuem pelo menos um incidente a serviços de informações estrangeiros. China e Rússia são apontados, por estudo, como os principais suspeitos.
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