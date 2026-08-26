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Estação de metro do Cais do Sodré reabre esta quinta-feira após 19 dias encerrada para obras

  • Lusa
  • 18:30

Segundo o Metropolitano de Lisboa, a reabertura está prevista para as 6h30 de quinta-feira, retomando-se a circulação da linha Verde entre Telheiras e Cais do Sodré, nos dois sentidos.

A estação Cais do Sodré do Metropolitano de Lisboa reabre na quinta-feira, 27 de agosto, após um encerramento de 19 dias para a realização de obras de sinalização ferroviária relacionadas com a futura Linha Circular, informou esta quarta-feira a empresa.

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Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa refere que a reabertura está prevista para as 6h30 de quinta-feira, retomando-se a circulação da linha Verde entre Telheiras e Cais do Sodré, nos dois sentidos.

Contudo, para permitir os trabalhos necessários à reabertura da estação, o troço entre Martim Moniz e Cais do Sodré será encerrado esta quarta-feira às 23h00, acrescenta a empresa.

A partir dessa hora, e até ao final do serviço, a circulação da linha Verde ficará assegurada entre Telheiras e Martim Moniz, nos dois sentidos. As restantes três linhas do Metropolitano de Lisboa (Amarela, Azul e Vermelha) funcionarão normalmente, indica ainda o Metropolitano.

A estação Cais do Sodré estava encerrada desde 8 agosto para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, no âmbito da construção da futura Linha Circular.

Segundo o Metropolitano, os trabalhos incluíram a preparação da rede para a futura configuração operacional da Linha Circular e tiveram como objetivo assegurar a compatibilidade da nova infraestrutura com a rede atualmente em exploração.

A linha Circular tem entrada em funcionamento prevista para o primeiro trimestre de 2027 e ligará o Rato ao Cais do Sodré, através das futuras estações Estrela e Santos, acrescentando mais de dois quilómetros à rede. O projeto permitirá unir as atuais linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa, reforçando a oferta de transporte público e as ligações entre diferentes modos de transporte.

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