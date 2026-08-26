EUA preparam revogação de até 200 mil vistos de requerentes de asilo

O governo norte-americano confirmou hoje que pretende revogar os vistos de negócios e turismo de até 200 mil estrangeiros que tenham solicitado asilo nos Estados Unidos, no âmbito das políticas de imigração mais rigorosas do Presidente Donald Trump.

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“Estamos a trabalhar em coordenação com o DHS (Departamento de Segurança Interna) para identificar e revogar os vistos de não imigrante de estrangeiros que vieram para os Estados Unidos alegando serem visitantes de curta duração, mas que depois solicitaram asilo para permanecerem aqui permanentemente“, referiu o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, à agência France-Presse (AFP), confirmando notícias divulgadas pelos media norte-americanos.

“Obter um visto com o propósito de pedir asilo é fraude, o que justifica a revogação do visto“, acrescentou.

A Casa Branca citou hoje o número de 200 mil pessoas afetadas e referiu-se ao facto como “a maior revogação de vistos da história do país”, segundo uma mensagem na rede social X.

O Departamento de Estado enfatizou que a medida seria implementada gradualmente.

No início de agosto, o Departamento de Estado anunciou que, desde o regresso de Donald Trump ao poder, em janeiro de 2025, cerca de 175 mil estrangeiros nos Estados Unidos viram os seus vistos revogados por motivos variados como atividades criminosas, condução sob o efeito do álcool e até por “festejarem” o assassinato do conservador Charlie Kirk.

O governo norte-americano também revogou recentemente os vistos de figuras políticas mexicanas, incluindo o filho do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador.

O Presidente norte-americano deu prioridade ao combate à imigração ilegal, realizando deportações em massa de imigrantes indocumentados, mas também restringindo de forma significativa, e por vezes drástica, a entrada legal de estrangeiros e punindo severamente aqueles que permanecem nos Estados Unidos após os seus vistos expirarem.

Várias das suas principais medidas, contudo, foram rejeitadas pelos tribunais. Um juiz federal norte-americano deliberou na sexta-feira a ilegalidade do congelamento, decretado em janeiro, dos procedimentos de vistos para 75 países que permitem residência permanente nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos estão também a endurecer cada vez mais o seu processo de emissão de vistos, por exemplo monitorizando as contas de redes sociais dos requerentes estrangeiros. “Ter um visto é um privilégio, não um direito”, tem reiterado o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.