Hoje nas notícias: teleconsultas, REN e indústria automóvel

O SNS aproxima-se de um novo máximo de teleconsultas, enquanto o Governo admite separar a gestão e o planeamento da rede elétrica das infraestruturas da REN. A crise na indústria automóvel ameaça empregos em Portugal. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional desta quarta-feira.

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SNS pode superar um milhão de teleconsultas em 2026

O número de teleconsultas realizadas nos centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a aumentar desde 2024. Em 2025, foram realizadas 939.360, das quais 693.777 nos cuidados de saúde primários e 245.583 nas unidades hospitalares. A tendência mantém-se em 2026: até julho, foram registadas 643.664 teleconsultas, o que corresponde a uma média mensal de cerca de 92 mil e, a manter-se este ritmo, poderá levar o ano a terminar próximo de 1,1 milhões, aproximando-se do máximo de 1,2 milhões registado em 2021, durante a pandemia.

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Governo admite separar gestão e infraestruturas da REN. Especialistas veem vantagens

O Governo admite discutir uma reforma do sistema elétrico que passe por separar a gestão e o planeamento da rede das infraestruturas de transporte atualmente concentradas na REN. A hipótese, inspirada no modelo britânico, poderá ser debatida depois da entrada do Estado no capital da empresa, embora ainda não exista qualquer decisão. Antigos responsáveis do setor, como Vítor Santos e Luís Mira Amaral, defendem vantagens numa eventual separação, nomeadamente ao nível da neutralidade das decisões e da salvaguarda do interesse público.

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Crise na indústria automóvel ameaça empregos em Portugal

O presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) assume que o setor vive grandes dificuldades, que vão obrigar as empresas de componentes a adaptar-se. A associação liderada por José Couto estima que a indústria de componentes automóveis em Portugal poderá perder entre 750 e 1.000 empregos nos próximos três anos, perante a redução da produção e os planos de reestruturação das fabricantes europeias. O responsável considera que o setor atravessa um processo de “reinvenção”, e não uma crise, defendendo que as empresas nacionais terão de encontrar novas áreas de negócio e recuperar competitividade face à concorrência chinesa.

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Chega é o partido mais ativo nas férias parlamentares

O grupo parlamentar do Chega tem sido o mais ativo durante as férias parlamentares. Desde o fim da sessão legislativa, apresentou dois projetos de lei, 14 projetos de resolução e um inquérito parlamentar. Já o PCP lidera, com larga margem, no número de perguntas, tendo apresentado 46 no mesmo período.

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Empresas com mais de uma década lideram insolvências

As insolvências de empresas em Portugal aumentaram 3,4% nos primeiros sete meses de 2026, para 1.328 processos, segundo uma análise da Allianz Trade. Mais de metade dos casos (50,4%) diz respeito a empresas com mais de dez anos de atividade, enquanto o maior crescimento ocorreu entre empresas com dois a cinco anos, com uma subida de 20,7%. Os serviços lideram as insolvências, com 345 processos, seguidos pela construção, com 258, representando em conjunto cerca de 45% do total.

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