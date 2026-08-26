Importações da UE crescem 11,7% no segundo trimestre. China é principal fornecedor

A União Europeia (UE) importou 701,8 mil milhões de euros em mercadorias de países fora do bloco comunitário no segundo trimestre de 2026, e exportou 680 mil milhões de euros, segundo dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira.

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Face ao trimestre anterior, as importações aumentaram 9,9% e as exportações 5,4%. Já em termos homólogos, as subidas foram de 11,7% e 4,5%, respetivamente.

A China foi o principal fornecedor da UE, com 153,6 mil milhões de euros em importações, equivalente a 21,9% do total. Seguiram-se os Estados Unidos, com 98,7 mil milhões (14,1% do total), e o Reino Unido, com 43,4 mil milhões (6,2%). Suíça (36,9 mil milhões de euros) e Turquia (25,5 mil milhões de euros) fecham o top cinco.

Face ao segundo trimestre de 2025, as importações provenientes dos EUA aumentaram 11,5%, as do Reino Unido 8,8%, as da China 7,9% e da Suíça 2,1%, enquanto as da Turquia recuaram 0,6%.

Nos destinos das exportações europeias, os Estados Unidos lideraram, com 127,7 mil milhões de euros, correspondentes a 18,8% do total, seguidos pelo Reino Unido, com 92,7 mil milhões, e pela Suíça, com 60,5 mil milhões.

As exportações para a Suíça cresceram 16,1% em termos homólogos, enquanto as vendas para o Reino Unido e China aumentaram 5,6% e 2,8%, respetivamente. Para os EUA e a Turquia, registaram-se quedas de 5,6% e 4,9%.