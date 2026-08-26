Instituto AP celebra a aprovação do Real Decreto-Lei que regula a atividade dos grupos de interesse

O instituto AP celebrou na terça-feira a aprovação, pelo Conselho de Ministros, do Real Decreto-Lei que regula a atividade dos grupos de interesse perante a Administração Geral do Estado e que contempla a criação de um registo público e obrigatório de lobbies do Estado.

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Para esta instituição académica especializada em assuntos públicos, o regulamento representa “um avanço há muito aguardado em Espanha”. “O regulamento tornará possível identificar aqueles que procuram influenciar legitimamente as decisões públicas, conhecer os interesses que representam e estabelecer um quadro mais transparente para as relações entre grupos de interesse e funcionários públicos”, afirmou.

O novo registo, que deve obter o apoio do Congresso dos Deputados, será gerido e supervisionado pelo Conselho de Transparência e Boa Governação, incluindo empresas, organizações sociais, entidades e profissionais que desempenhem atividades de influência perante a Administração Geral do Estado. O regulamento entende como atividade de influência qualquer comunicação direta ou indireta destinada a influenciar a tomada de decisões públicas, o desenho de políticas ou a preparação e modificação de projetos regulatórios.

O instituto AP confiou que o Parlamento irá validar o Decreto-Lei Real e argumentou que é necessário, para o seu desenvolvimento subsequente, “garantir um registo acessível e operacional, procedimentos proporcionais e mecanismos de controlo eficazes”.

“A aprovação deste regulamento é uma boa notícia para a democracia e também para todos os profissionais que exercem rigorosamente os assuntos públicos. O lobby é uma forma legítima de participação na vida pública que deve ser desenvolvida com transparência, rastreabilidade e regras claras para todos”, disse a presidente do instituto AP, Joan Navarro.

Na sua opinião, o regulamento contribuirá para ultrapassar alguns dos preconceitos que ainda rodeiam a atividade de influência e para reconhecer a sua contribuição para o desenvolvimento de melhores políticas públicas. Empresas, organizações sociais, associações setoriais e outros intervenientes transferem conhecimentos especializados, dados e propostas para as instituições que enriquecem os processos de tomada de decisão. A regulamentação permitirá que esta participação seja mais visível, ordenada e responsável.

“Esta lei não só regula uma profissão em expansão, como também a legitima e eleva os seus padrões. A partir de agora, será ainda mais importante contar com profissionais qualificados, capazes de combinar estratégia, conhecimento institucional, ética e conformidade regulatória. A transparência não limita os assuntos públicos, pelo contrário, fortalece-os e protege a sua reputação”, acrescentou.

Defender assuntos públicos profissionais, éticos e transparentes faz parte do ADN do instituto AP, afirmou num comunicado. Os seus programas académicos incorporam integridade, transparência, conformidade regulamentar e responsabilidade nas relações entre os setores público e privado de forma transversal.

Para a instituição, o novo quadro deve ser acompanhado por formação especializada e cultura profissional. Por esta razão, o instituto AP ofereceu-se a administrações, organizações profissionais e sociedade civil para contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de influência responsável e transparente.