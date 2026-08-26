Instituto Progresso nasce entre centro e esquerda para pensar e testar políticas públicas

O Instituto Progresso, que pretende reunir progressistas do centro à esquerda num espaço suprapartidário, nasceu hoje como um “tubo de ensaio” para pensar e testar políticas públicas, através de experiências-piloto no terreno.

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O presidente do Instituto Progresso é o deputado do PS Miguel Costa Matos que, em declarações à Lusa, explicou que a filosofia deste novo think tank é ir “da boa prática à boa política” para se poder “assegurar que o país não se fica pelas boas ideias e pode realmente dar um passo em frente”.

De acordo com Miguel Costa Matos, o campo dos progressistas “vai além do PS” e existe “desde uma ala humanista do PSD até mais além ao Livre”, sendo essa a expressão deste instituto, “que é plural e aberto a várias sensibilidades partidárias e com muitos independentes”.

Na lista de quase 200 personalidades que subscrevem o manifesto fundador podem encontrar-se antigos governantes de executivos do PS como Duarte Cordeiro, Maria Manuel Leitão Marques, Mário Campolargo ou Catarina Marcelino e, também do PS, atuais deputados como António Mendonça Mendes, Paulo Lopes Silva ou Frederico Francisco.

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, o antigo diretor-executivo do SNS Fernando Araújo também são subscritores, assim como os antigos parlamentares do PSD Adão Silva e Duarte Pacheco ou o deputado do Livre Paulo Muacho.

“Decidimos criar não só um think tank que discuta, mas que consiga reduzir a escrito estas ideias e juntar de forma consistente algumas das melhores cabeças do país para pensar os assuntos e trabalhar as propostas ao detalhe – e não apenas na espuma dos dias – e também para testá-las, através de experiências-piloto e de parcerias com empresas, autarquias e IPSS“, referiu o presidente do instituto.

Segundo Miguel Costa Matos, o campo progressista tem-se resguardado muitas vezes “num discurso defensivo de que é preciso defender a democracia e o Estado Social”.

“Mas nós precisamos de ser capazes de perceber e responder às frustrações das pessoas com as instituições políticas tradicionais, incluindo estas, e de responder aos novos desafios do século XXI”, considerou.

Olhando para a atual situação do país, um dos fundadores deste think tank vê que Portugal “não consegue reformar” porque muitas vezes “está preso numa lógica do improviso, do desenrascar, de curto prazo e também cada vez mais polarizado”, onde as pessoas sentem que, apesar de se viver «numa era de grande progresso tecnológico, as suas vidas progridem relativamente pouco”.

“Queremos mais do que ser um discussion tank, queremos ser um do tank. É mesmo ‘o fazer’ que vai ser a nossa marca identitária e que achamos que vai fazer a diferença para a sociedade portuguesa”, explicou.

O presidente do instituto advogou as vantagens de testar as políticas públicas, como pretendem fazer, referindo que isso permite perceber a sua eficácia e “afinar pormenores” da sua implementação futuramente, referindo que isto é uma prática que “outros think tanks a nível europeu já têm adotado com bastante sucesso”,

Questionado sobre se temia outra leitura política dentro do PS sobre a criação deste instituto, Miguel Costa Matos foi respondeu: “mal seria se uma boa ideia, que é uma ideia distinta da atividade de um partido político, tivesse que ser condicionada ou posta em espera por causa de leituras que são legítimas, mas que não têm fundamento em relação a qualquer tipo de leitura de como isto afeta a vida interna do PS”.

“O líder do PS sabe desta iniciativa e olha-a com entusiasmo. Tivemos a oportunidade de falar com o líder do Livre. Isto, de facto, não é nem uma corrente interna de um partido, nem é um espaço alternativo aos partidos”, assegurou.

Segundo o manifesto, “o destino do futuro do país tem de estar ancorado em ciência, dados e planeamento”.

“O progresso, para ser popular outra vez, tem de ambicionar a transformação que já foi capaz de fazer. O Instituto Progresso propõe-se a ser o tubo de ensaio a isso mesmo”, propõe.