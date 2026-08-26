Irão diz ter reconstruído sistemas de armas danificados durante guerra

O Exército iraniano afirmou esta quarta-feira ter reconstruído todos os sistemas de armamento danificados durante a guerra e o Presidente assegurou que os Estados Unidos nada ganham com pressões económicas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Os sistemas de todos os ramos das Forças Armadas que foram danificados foram reconstruídos, e novos sistemas também foram importados“, declarou o porta-voz militar Mohammad Akramiya à televisão estatal iraniana.

Segundo o responsável, parte dos novos equipamentos foi fornecida pela indústria de defesa iraniana e pelas próprias Forças Armadas, enquanto outros sistemas foram adquiridos no estrangeiro.

“Este equipamento reforçou as nossas capacidades de combate”, acrescentou Akramiya, sem especificar a origem ou o tipo de armamento importado.

O porta-voz assegurou que Teerão tomou “medidas significativas para reconstruir e redistribuir os sistemas que foram danificados pelo inimigo”.

Akramiya defendeu ainda a legitimidade de eventuais ataques preventivos, desde que respeitem os princípios da proporcionalidade e da necessidade. “Um ataque preventivo, baseado no direito internacional e na Carta da ONU, é uma ação legítima, claro, quando respeita os princípios da proporcionalidade e da necessidade”, afirmou o porta-voz.

Também esta quarta-feira, o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou que os Estados Unidos não vão conseguir obter resultados através do reforço da pressão económica sobre Teerão.

“Com as medidas planeadas pelos serviços económicos do Governo, os Estados Unidos não vão ganhar nada com a pressão económica nesta fase, tal como não ganharam nada durante a guerra”, declarou Pezeshkian, citado pela agência de notícias iraniana ISNA.

Na segunda-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, apresentou uma nova campanha destinada a “estrangular economicamente” o Irão, reforçando as sanções e ameaçando com medidas contra países e entidades que continuem a manter relações económicas com Teerão.

As autoridades iranianas têm procurado minimizar o impacto da nova ofensiva económica norte-americana, argumentando que o país está sujeito há décadas a severas sanções internacionais.

“O nosso princípio é compreender e resolver os problemas através do diálogo e da negociação, mas, ao mesmo tempo, resistiremos à pressão económica, como temos feito até agora e continuaremos a fazer”, afirmou Pezeshkian.

As negociações entre Washington e Teerão para terminar definitivamente a guerra permanecem bloqueadas, tendo como um dos principais obstáculos o estatuto do estreito de Ormuz.