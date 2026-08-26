Leonardo Maria Del Vecchio deixa EssilorLuxottica. O que se sabe até agora

O filho do fundador abandona funções operacionais no grupo e deverá concentrar-se na reorganização da holding familiar Delfin. Tem novos projetos empresariais.

A saída de Leonardo Maria Del Vecchio da EssilorLuxottica, conhecida esta terça-feira, deixou no ar uma pergunta incómoda: porquê? A novela promete muitos episódios. Eis o que se sabe até agora: LMDV, como é conhecido, abandonou as funções operacionais como diretor de estratégia e presidente da Ray Ban e vai dedicar-se a novos projetos empresariais, noticiou o jornal Milano Finanza. Era o único dos quatro irmãos que tinha um cargo na empresa fundada pelo pai.

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Numa carta intitulada “Por que saio”, enviada por Leonardo del Vecchio à administração da empresa, e citada pelo Milano Finanza, o herdeiro criticou o estilo de gestão do CEO, Francesco Milleri, classificando-o de “impessoal” e “distante”. Diz ainda que as pessoas devem voltar a ocupar um lugar central na empresa, como há 20 anos. As críticas, diz o Milano Finanza, só podem ser mal recebidas. O fundador da empresa foi um pioneiro das políticas de bem-estar empresarial em Itália e Milleri procurou dar continuidade ao seu pensamento, nomeadamente através da concessão de uma participação crescente aos trabalhadores no capital da Essilux.

LMDV mostrava-se em sintonia com Milleri até ao verão. Agora, distancia-se. “Não quero tornar-me no filho do fundador utilizado para representar uma continuidade na qual, relativamente a alguns princípios fundamentais, eu próprio já não me revejo”, escreveu. O que aconteceu?

Uma passagem da carta pode ajudar a explicar o que se passou. “Não se pode celebrar os gestores quando vencem e descobrir subitamente a distância institucional quando atravessam um momento difícil.” Del Vecchio júnior poderá referir-se à conclusão das investigações do caso Equalize e os problemas em torno da custódia da filha de um ano (um caso muito comentado na imprensa italiana), para os quais esperava mais atenção.

Críticas sem resposta

Um comunicado breve da EssilorLuxottica confirmou a saída do gestor, agradecendo o seu contributo para o crescimento do grupo e para a concretização da visão estratégica do fundador. As críticas ficaram sem resposta.

Após a morte do fundador da EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, em 2022, Francesco Milleri assumiu a liderança do grupo e conduziu a expansão da empresa para a tecnologia médica.

De acordo com fontes citadas pelo jornal italiano, a saída também estará relacionada com a reorganização da Delfin, a holding familiar que controla um património avaliado em 40 mil milhões de euros. Os analistas da Equita e do Intesa Sanpaolo consideram que a decisão reforça a separação entre a propriedade da família Del Vecchio e a gestão industrial da EssilorLuxottica.

Leonardo Maria Del Vecchio tentou comprar aos irmãos Luca e Paola uma participação de 25% na Delfin, mas o plano fracassou em junho porque a holding não aceitou servir de garantia a um empréstimo bancário de 11 mil milhões de euros.

O empresário concluiu entretanto negociações com o fundo Apollo para obter um financiamento de dimensão semelhante, embora a Lmdv Capital continue a avaliar alternativas junto de outros fundos e bancos devido ao valor dos juros.

Uma nova proposta para reorganizar a estrutura acionista da Delfin poderá ser apresentada nas próximas semanas, de acordo com fontes próximas do processo citadas pelo jornal italiano. A sucessão permanece por concluir mais de quatro anos depois da morte do fundador, incluindo a atribuição a Milleri de um legado de cerca de 2,1 milhões de ações da EssilorLuxottica.