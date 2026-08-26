Mark Zuckerberg compra castelo na Irlanda por até 30 milhões

Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo da Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp), e a mulher, Priscilla Chan, compraram o Castelo de Strancally, uma propriedade com 196 anos situada no condado de Waterford, na Irlanda, de acordo com o jornal Irish Times e a Fortune. Os valores do negócio não foram divulgados, mas estima-se que o imóvel possa ter sido vendido por um valor entre 20 milhões e 30 milhões de euros.

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A mansão fica junto ao rio Blackwater, no sudeste da Irlanda, e foi construída em 1830. Foi alvo de uma renovação profunda em 2003. O edifício tem três pisos, 11 quartos principais, uma fachada em pedra trabalhada e cerca de 16 000 pés quadrados de área habitável, estando inserido numa propriedade com 440 acres de terrenos agrícolas, bosques e jardins.

Segundo o Irish Times, Zuckerberg e Priscilla Chan não deverão fixar residência permanente na Irlanda, mas o castelo será utilizado como base europeia da família. Está localizado a cerca de 125 milhas de Dublin, onde a Meta mantém a sua sede internacional.

“Mark e a família estão entusiasmados por continuar a cuidar desta casa histórica e esperam passar algum tempo na Irlanda, onde a Meta mantém a sua sede internacional”, afirmou Brian Baker, representante de Zuckerberg, à Fortune.

A aquisição do imóvel foi confirmada após várias semanas de especulações em Knockanore, uma pequena vila situada na margem ocidental do rio Blackwater, onde os anteriores proprietários, a família Alen Buckley, eram vistos sobretudo nas celebrações religiosas do Natal e da Páscoa, segundo relatos recolhidos pelo Irish Times.

A aquisição coloca Zuckerberg entre os multimilionários norte-americanos que acrescentaram imóveis europeus às suas carteiras. Só para citar alguns, em 2019, o fundador do fundo Citadel, Ken Griffin, comprou por mais de 100 milhões de euros uma mansão georgiana próxima do Palácio de Buckingham, em Londres. George Clooney, Tom Ford e o antigo presidente executivo da Google, Eric Schmidt, também adquiriram residências na Europa.

E, em Portugal, Nicole Kidman investiu numa propriedade na Comporta, tal como o terão feito os duques de Sussex, Harry e Meghan, e Paris Hilton.