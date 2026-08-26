Martifer passa de lucro a prejuízo de 7,9 milhões até junho devido a provisões

A Martifer teve prejuízos de 7,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma queda face aos lucros de oito milhões registados no mesmo período de 2025, devido à constituição de provisões no valor de 11 milhões de euros.

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Em causa está o projeto “Arena de Glasgow”, que envolveu a constituição de provisão one-off, no montante aproximado de 10,4 milhões de euros, na sequência do acordo judicial alcançado pela Martifer UK Limited, no âmbito de uma ação comercial que correu no tribunal de Edimburgo, bem como o projeto “Arena da Amazónia”, que envolveu o reforço de provisão, em 600 mil euros, decorrente da atualização cambial de juros.

Apesar das perdas no resultado líquido, a empresa controlada pelos irmãos Martins e pela Mota-Engil viu as vendas subirem 3%, comparativamente ao primeiro semestre do ano passado, para 146 milhões de euros, de acordo com o relatório financeiro publicado esta quarta-feira, após o fecho da bolsa, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Deste volume de negócios, 67% é gerado fora de Portugal.

“Considerando a localização dos clientes e o local de destino das vendas e serviços prestados – Portugal representa 33% do total das vendas e prestações de serviços e o mercado internacional está dividido da seguinte forma: União Europeia (excluindo Portugal) – 25%, Angola – 4%, América Latina – 1% e Outros (essencialmente o volume de negócios para o Reino Unido e para o Japão) – 37%”, lê-se no documento enviado à CMVM.

Entre janeiro e junho, o EBITDA consolidado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi positivo de dez milhões de euros, acima dos anteriores 16,3 milhões de euros, graças à contribuição do segmento da indústria naval, com 7,3 milhões de euros, da construção metálica, com 1,3 milhões de euros e da área de renováveis, com 1,6 milhões de euros.

No primeiro semestre, a dívida líquida aumentou cerca de 11 milhões de euros face ao dia 31 de dezembro de 2025, passando para 58,3 milhões, mas a administração da Martifer considera estar “em linha com o ambicioso plano de capex [investimento] em curso“, ainda assim abaixo dos anteriores 22,2 milhões de capex no semestre homólogo.

Doca de Viana e renováveis com investimento de 10,4 milhões

Investimento esse que — com ativos fixos tangíveis, intangíveis e sob direitos de uso — perfez os 10,4 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. Segundo a Martifer, o capital foi aplicado, essencialmente, na área naval (7,6 milhões de euros), maioritariamente na nova doca seca de Viana do Castelo, para poder reparar navios de maior dimensão, e nas renováveis (dois milhões de euros) para construção do projeto solar Korchowa II e do desenvolvimento do parque eólico Goraj, na Polónia.

Recorde-se que, no final de maio, os pequenos investidores posicionaram-se contra o preço oferecido pela Visabeira na Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Martifer. A Associação Portuguesa de Acionistas Minoritários (APAM) considerou mesmo que a ação valia cerca de três euros, mais 45% do que a contrapartida oferecida pela empresa que investe em construção, cerâmica, telecomunicações, etc.

(Notícia atualizada às 18h46 com mais informação)