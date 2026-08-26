Mota-Engil ganha contrato para ferrovia no Congo

A Mota-Engil está prestes a assinar um contrato de concessão de 30 anos com a República Democrática do Congo para reabilitar e operar uma linha ferroviária do Corredor do Lobito, num projeto que poderá contar com até mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros) de financiamento norte-americano, avança a Bloomberg.

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O contrato prevê a reabilitação e gestão do troço congolês do Corredor do Lobito, num projeto concebido como uma parceria público-privada (PPP) e que constitui uma infraestrutura estratégica para aumentar as exportações de minerais críticos para os mercados ocidentais. A linha ferroviária, com cerca de mil quilómetros, atravessa importantes zonas mineiras do país, incluindo Kolwezi, Tenke e Lubumbashi.

O acordo entre o Governo congolês e a construtora portuguesa deverá ser assinado esta quarta-feira, em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

O projeto na República Democrática do Congo poderá beneficiar de apoio financeiro dos Estados Unidos. Em dezembro, a US International Development Finance Corporation (DFC) anunciou ter assinado uma carta de interesse com a Mota-Engil para um financiamento de até mil milhões de dólares destinado a apoiar a reparação e operação da linha ferroviária congolesa.

O interesse de Washington no projeto está relacionado com a importância estratégica dos recursos minerais do país africano. A República Democrática do Congo é o segundo maior produtor mundial de cobre e o maior produtor de cobalto, dois minerais considerados críticos para várias indústrias, incluindo a produção de baterias.

A administração de Donald Trump tem procurado reforçar o acesso norte-americano a minerais críticos e reduzir a dependência dos Estados Unidos em relação à China. Em dezembro, Washington e Kinshasa concluíram uma parceria que prevê, entre outros pontos, acesso preferencial de investidores norte-americanos a alguns depósitos de minerais congoleses.

A Bloomberg lembra que a Mota-Engil já integra um consórcio que opera uma linha ferroviária de ligação na vizinha Angola, que se estende até à costa do Oceano Atlântico, permitindo a ligação ao corredor do Lobito.

Atualmente, empresas chinesas como a CMOC Group e a Zijin Mining têm uma posição dominante na produção de cobre e cobalto da República Democrática do Congo.

O Corredor do Lobito é visto como uma alternativa estratégica às rotas controladas ou influenciadas pela China para escoar os minerais produzidos no centro de África. Existe também um projeto para ligar a Zâmbia, segundo maior produtor de cobre de África, ao corredor ferroviário que termina no porto do Lobito.

Em paralelo, empresas chinesas estão a avançar com um investimento de 1,4 mil milhões de dólares na modernização de uma ferrovia que permite transportar minerais da Zâmbia até ao porto de Dar es Salaam, na Tanzânia, no oceano Índico.

A Mota-Engil anunciou na terça-feira um aumento da sua carteira de encomendas em cerca de 685 milhões de euros, na sequência da extensão de um contrato na Nigéria e da adjudicação de um novo negócio no Peru.