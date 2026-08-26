“Não foi possível chegar a acordo.” Trabalhadores do INEM admitem “aproximações”, mas greve é para manter

Os trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão manter os dois dias de greve para 14 e 28 de setembro, em protesto contra o modelo de reorganização do dispositivo de emergência, revelou esta quarta-feira o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, no final de uma reunião no Ministério da Saúde com o INEM, que contou com a mediação da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

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“Não foi possível chegar a acordo” relativamente reorganização do dispositivo de emergência, resumiu o sindicalista.

Em causa estão a transferência da gestão de 54 ambulâncias de emergência médica do INEM para as Unidades Locais de Saúde (ULS) e a alteração do modelo das atuais 46 ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) para passarem a ser viaturas ligeiras de emergência. Medidas apresentadas pelo conselho diretivo do INEM e que o sindicato contesta.

Apesar da falta de acordo, Rui Lázaro admite que houve “aproximações” durante a reunião, que juntou os representantes dos trabalhadores, a direção do INEM e a ministra da Saúde. “Tivemos nesta reunião a oportunidade de clarificar e de fundamentar as preocupações que estão transpostas nas nossas reivindicações”, afirmou.

Segundo o presidente do STEPH, também o Governo e o conselho diretivo do INEM tiveram oportunidade de explicar a sua posição e de se aproximar das preocupações manifestadas pelos trabalhadores. “Afinal, tal como nós suspeitávamos, queremos todos que o INEM continue a dar a resposta e que saia reforçado”, indicou.

Ainda assim, as divergências sobre o futuro do dispositivo de emergência não foram ultrapassadas. “Existiram aproximações. Contudo, não foi possível chegar a acordo”, disse.

Entre os pontos em que o sindicato identifica avanços está a questão da “alocação das 56 ambulâncias” de emergência médica às transferências hospitalares, solução que os trabalhadores contestam. Rui Lázaro referiu também “aproximações” relativamente à proposta de “transformação das ambulâncias SIV em viaturas ligeiras de emergência”, outra das medidas que o STEPH rejeita.

O processo negocial deverá, contudo, prosseguir nos próximos dias. Rui Lázaro adiantou que o sindicato espera receber uma contraproposta do Governo e do presidente do INEM, que será analisada pelos trabalhadores.

“Neste momento, para já, a greve continua agendada”, garantiu o sindicalista, referindo-se às paralisações marcadas para 14 e 28 de setembro. A desconvocação da greve não está, porém, afastada. O STEPH admite recuar caso a proposta que venha a ser apresentada responda às suas preocupações e garanta o reforço da resposta de emergência médica.

“Se a contraproposta for possível de ser aceite” e se houver garantia de que “a resposta que o INEM dá não é colocada em causa, e que por outro lado saia reforçada, se assim for”, o sindicato terá “todo o gosto de desconvocar a greve”, afirmou Rui Lázaro. Até lá, os trabalhadores mantêm o protesto contra a reorganização proposta para o dispositivo de emergência médica, enquanto aguardam a nova proposta do Governo e do INEM.

(Notícia atualizada às 17h58)