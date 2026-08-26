Nomeada nova diretora de marketing da United Hospitality Management na Europa

Rosa Santos tem 16 anos de experiência e será diretora regional de marketing na Europa. O grupo gere mais de três mil milhões de ativos hoteleiros.

O grupo United Hospitality Management nomeou Rosa Santos para o cargo de diretora regional de marketing na Europa, segundo anunciou o grupo hoteleiro esta quarta feira. A executiva ficará responsável pela estratégia de marketing da UHM numa fase de expansão da empresa, confirmou esta quarta-feira a empresa.

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Rosa Santos tem mais de 16 anos de experiência em marketing, comunicação e gestão de marcas nos setores da hotelaria, turismo, imobiliário e luxo, nomeadamente no grupo Martinhal Luxury Hotels & Resorts, onde trabalhou durante mais de uma década.

Começou como assistente de marketing e e tornou-se diretora de marketing. Durante esse período, geriu a comunicação e o marketing do portefólio de hotéis e resorts de luxo da empresa. Esteve também no lançamento e desenvolvimento da United Lisbon International School.

“Assumir a liderança do marketing da UHM tem sido um desafio apaixonante”, afirma Rosa Santos, citada, em comunicado, pelo grupo UHM. A responsável acrescenta que pretende “explorar novas ideias e impulsionar ações e estratégias que acrescentem valor”.

A United Hospitality Management diz ter mais de três mil milhões de euros em ativos sob gestão e uma experiência de mais de três décadas no setor. Recentemente foi nomeado um novo vice-presidente para as operações europeias, Hélder Martins.

A carteira do grupo inclui o Pine Cliffs Resort, Hyatt Regency Lisboa, Sheraton Cascais Resort e YOTEL Porto, além de mais de 20 conceitos de restauração. Detém operações hoteleiras na Europa, no Médio Oriente e na Índia, onde entrou com a aquisição do Rosastays, que acrescentou 17 unidades de alojamento ao portefólio.