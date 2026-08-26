Energia

Nuno Ribeiro da Silva nomeado presidente do conselho consultivo da ERSE

Ex-CEO da Endesa Portugal e antigo secretário de Estado da Energia, Nuno Ribeiro da Silva vai agora presidir conselho consultivo da ERSE.

Nuno Ribeiro da Silva, ex-CEO da Endesa Portugal, foi nomeado presidente do conselho consultivo da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de acordo com um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

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Reconhecendo o mérito, a independência, o conhecimento técnico e o percurso profissional de Nuno Manuel Franco Ribeiro da Silva, determino [que] é designado como presidente do conselho consultivo da ERSE“, lê-se no diploma assinado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Em causa está um órgão, importa explicar, que “auxilia” a ERSE “na definição das suas linhas gerais de atuação e nas deliberações adotadas pelo conselho de administração. “O conselho consultivo é presidido por personalidade de reconhecido mérito e independência, designada pelo membro do Governo responsável pela área da energia”, é explicado no referido despacho.

Mestre em Economia, Política e Planeamento Energético pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e licenciado em Economia pela mesma instituição, Nuno Ribeiro da Silva foi administrador da Endesa Generacion Portugal e de várias empresas desse grupo entre 2005 e 2023.

Antes, tinha sido deputado à Assembleia da República (entre 1992 e 1996), secretário de Estado da Juventude e da Presidência do Conselho de Ministros (1991 a 1993) e ainda secretário de Estado da Energia (entre 1986 e 1991).

Ao longo da sua carreira, integrou também vários comités especializados junto da União Europeia e representou Portugal em várias missões oficiais e processos negociais. É também professor universitário no ISEG.

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