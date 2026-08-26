Obra de Mondrian vai a leilão com estimativa de 23 a 35 milhões

A obra "Composition III", do pintor Piet Mondrian, vai a leilão em Londres em outubro.

A obra “Composition III”, do pintor neerlandês Piet Mondrian, vai a leilão em Londres no dia 14 de outubro, com uma estimativa entre 20 e 30 milhões de libras (23 e 35 milhões de euros), anunciou esta quarta-feira a Christie’s.

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Em comunicado, a leiloeira referiu que será a obra mais importante de Mondrian em leilão na Europa desde 2009, quando foram vendidos “Composition avec bleu, rouge, jaune et noir” e “Composition I”, da coleção de Yves Saint Laurent e Pierre Bergé.

“Pintado em 1920, ‘Composition III’ recua a um momento fundamental na carreira do artista, quando alcançou os primeiros exemplos pioneiros do seu estilo visionário neoplástico. Nesse ano, Mondrian completou apenas oito quadros marcantes, cinco dos quais estão em coleções de museus internacionalmente reconhecidas: a Tate, em Londres, o Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque, o Museu Stedelijk, em Amesterdão, a Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, em Roma, e o Museu Wilhelm-Hack, em Ludwigshafe”, indicou a Christie’s.

Piet Mondrian (1872-1944) nasceu em Utreque, nos Países Baixos, e estudou pintura na Academia de Amesterdão, cidade onde realizou a primeira exposição em nome próprio em 1909, segundo a biografia disponível no ‘site’ da Tate. Desenvolveu, pouco depois, um estilo abstrato simplificado a que chamou “Neoplasticismo”, que “restringiu às três cores primárias e a uma grelha de linhas negras verticais e horizontais sobre um fundo branco”.