Portugueses pagam em média 39 euros por mês pelo seguro de saúde
Os portugueses pagam já, em média, 466 euros por ano pelo seguro de saúde, mais 9,1% do que há um ano. A receita do setor cresceu 10,3% no primeiro semestre, ultrapassando os mil milhões de euros.
Quem tem seguro de saúde já está a pagar, em média, cerca de 39 euros por mês (466,20 euros por ano) pela sua cobertura de cuidados clínicos — um aumento de 9,1% no primeiro semestre de 2026 face ao período homólogo, segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
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No mesmo período, a receita total do setor disparou 10,3%, ultrapassando a fasquia dos 1.000 milhões de euros. Este crescimento foi impulsionado sobretudo pelo volume financeiro dos novos contratos emitidos (produção nova), que cresceu 42,5%, alcançando 92,9 milhões de euros.
Apesar de o setor registar um aumento expressivo nas receitas globais, a carteira de clientes registou um crescimento de apenas 2,6%. Esta disparidade reflete o encarecimento geral das apólices no mercado, impulsionado tanto pelo valor de novos contratos como pela atualização dos preços dos contratos já existentes.
O segmento dos seguros de grupo liderou a adesão de novos clientes, somando mais de 70,9 mil pessoas (+3,5%), acumulando cerca de 2,07 milhões de segurados. Já nos seguros individuais, o aumento foi de 1,5% (+28 mil pessoas), totalizando 1,85 milhões de beneficiários.
No que toca à utilização dos serviços de saúde, os dados da APS mostram que cerca de 1,7 milhões de pessoas seguras acionaram o seguro durante o primeiro semestre (+2%). E, em resposta ao aumento do recurso aos cuidados de saúde privados, os montantes indemnizatórios pagos pelas seguradoras atingiram os 519,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,4% em relação ao período homólogo. Em média, o valor pago por cada pessoa segura que registou sinistros fixou-se nos 305,50 euros (+5,3%).
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