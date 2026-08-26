Preço do cabaz alimentar da Deco baixa quase um euro esta semana

⚡ ECO Fast O preço do cabaz de bens alimentares essenciais monitorizado pela Deco Proteste registou uma queda de quase um euro, fixando-se em 252,62 euros.

Apesar da recente descida, o custo total dos 63 produtos analisados está 10,79 euros acima do valor do início do ano e 11,45 euros mais caro do que em agosto de 2025.

O aumento contínuo dos preços de produtos como salsichas e bacalhau sugere que a pressão inflacionista sobre os alimentos persiste, afetando o poder de compra dos consumidores.

O preço do cabaz de bens alimentares essenciais monitorizado pela Deco Proteste caiu quase um euro esta semana, custando agora 252,62 euros. Este decréscimo inverte a tendência de subida da semana anterior e mantém o valor abaixo do máximo histórico de 261,89 euros alcançado em maio, após o início dos ataques dos EUA e Israel contra o Irão.

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Apesar deste decréscimo, o custo total dos 63 produtos seguidos pela associação de defesa do consumidor está 10,79 euros mais elevado do que no início do ano. A Deco Proteste salienta também, em comunicado, que “há um ano era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 11,45 euros”.

As salsichas do tipo Frankfurt foram o produto que mais encareceu esta semana, face à semana anterior, sofrendo um aumento de 16%, de acordo com dados recolhidos pela instituição. Seguiu-se o aumento de 15% do grão cozido e 8% da pescada fresca (para 11,99 euros o quilo).

Se a comparação for com o período homólogo, o bacalhau graúdo foi o produto que mais encareceu, aumentando 29% entre 26 de agosto de 2025 e 27 de agosto de 2026, de 15,29 para 19,71 euros o quilo. Nesta janela temporal, o quilo de robalo encareceu 24% e o de couve-coração 22%.

Já tendo tendo referência janeiro deste ano, o arroz carolino foi o produto que mais aumentou de preço em 2026, tendo sofrido um agravamento de 30%. Seguiu-se a couve-coração (29%) e a dourada (26%).

Na semana passada, o cabaz alimentar tinha subido 1,48 euros, para 253,55 euros. A Deco Proteste começou a monitorizar estes produtos em 2022, após o eclodir da guerra na Ucrânia, que encareceu os preços da energia e dos alimentos, provocando uma espiral inflacionista.