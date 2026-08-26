Putin prepara escalada de ataques à Ucrânia com negociações em impasse

A Rússia está a preparar uma nova escalada militar na Ucrânia, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter concluído que as negociações para um acordo de paz chegaram a um impasse, avançam três pessoas próximas do Kremlin, citadas pela Bloomberg.

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Moscovo estará a ponderar uma intensificação dos ataques com mísseis balísticos convencionais contra Kiev, incluindo o centro da capital, bem como contra infraestruturas de outras cidades ucranianas.

As negociações de paz estão, na prática, paralisadas. O Kremlin considera que a pressão das sanções e os ataques ucranianos contra refinarias e redes logísticas russas não serão suficientes para levar Vladimir Putin a terminar a guerra, adiantaram as mesmas fontes anónimas à agência noticiosa, acrescentando que a fase atual das hostilidades russas ainda não atingiu o seu potencial de capacidade militar.

Moscovo terá também abandonado a expectativa de que um entendimento entre Putin e Donald Trump possa desbloquear o conflito. Em causa estava uma eventual pressão norte-americana sobre a Ucrânia para aceitar a cedência de territórios no Donetsk, exigência que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua a rejeitar.

Os esforços diplomáticos dos Estados Unidos não produziram um avanço e ficaram ainda mais condicionados pela atenção da administração Trump ao conflito com o Irão.

Ainda assim, Washington mantém contactos com Moscovo. O diretor da CIA, John Ratcliffe, esteve esta terça-feira em Moscovo para conversações com responsáveis russos, enquanto os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner deverão viajar para a Rússia, embora em data ainda não definida.

A possibilidade de uma nova ofensiva russa surge depois de Putin ter deixado um aviso sobre os ataques ucranianos contra infraestruturas russas e centros logísticos da Wilberries, a maior plataforma de comércio eletrónico do país.

“A Ucrânia abriu esta caixa de Pandora. Estejam preparados para uma reação nos setores mais sensíveis da vossa economia”, alertou o Presidente russo, citado pela Bloomberg.

Kiev tem intensificado os ataques contra refinarias e redes logísticas russas, enquanto Moscovo tem continuado a atingir infraestruturas ucranianas. Cada vez mais expressivos, os ataques russos têm exposto a escassez de intercetores de defesa aérea da Ucrânia, aumentando a vulnerabilidade das redes de energia e aquecimento.