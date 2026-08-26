Real Vida torna-se patrocinadora oficial das seleções de Basquetebol

A Real Vida Seguros tornou-se patrocinadora oficial das seleções masculinas e femininas de basquetebol a partir de 2026/2027 e acrescenta o seu nome à Taça Federação que muda designação para Taça Federação Real Vida Seguros. Com o acordo agora estabelecido, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) troca a UNA pela Real Vida como principal apoiante.

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Ao longo da época 2026/2027, a parceria será também concretizada através de diferentes iniciativas de ativação e comunicação, tanto no âmbito da Taça Federação Real Vida Seguros como nos jogos das Seleções Nacionais Seniores masculina e feminina

Como objetivos desportivos a FPB indica que a Taça Federação manterá o formato habitual, reunindo as principais equipas femininas e haverá forte apoio às seleções visando o EuroBasket 2027 e Mundial 2027.

Depois de se ter estreado numa grande competição internacional com a participação no EuroBasket 2025, a Seleção Nacional Sénior Feminina procura voltar a garantir a qualificação para o EuroBasket 2027, “dando continuidade à evolução sustentada registada nos últimos anos”, justifica a Real Vida.

Na vertente masculina, a Seleção Nacional Sénior mantém como objetivo assegurar uma presença no Mundial de 2027. Ainda segundo a Real Vida, “os resultados positivos e as exibições recentes, entre os quais se destaca a vitória frente à Grécia, têm reforçado a confiança da equipa e contribuído para aproximar os adeptos do basquetebol nacional”

“Esta parceria representa o início de um caminho que queremos construir lado a lado, apoiando o crescimento do basquetebol português e das suas Seleções Nacionais”, comentou Marta Graça Ferreira, presidente da Real Vida.

Confirmado para os anos 2026 e 2027, “o acordo assenta numa visão partilhada entre a FPB e a Real Vida Seguros sobre a importância de promover o talento, a dedicação, o espírito de equipa e o desenvolvimento das pessoas”, destacam ambas as entidades.

João Carvalho, presidente da FPB, refere que “num ciclo particularmente ambicioso para as nossas Seleções Nacionais, contar com um parceiro que acredita no nosso projeto e que partilha dos nossos valores é uma mais-valia para o caminho de sucesso que temos vindo a traçar”.