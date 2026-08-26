Roménia recebe primeiro pagamento de 2,5 mil milhões de euros do SAFE

A Roménia recebeu 2,5 mil milhões de euros ao abrigo SAFE, a primeira tranche de 15% de um total de 16,7 mil milhões de euros que o país garantiu do empréstimo europeu para compras militares. Depois da Polónia, do Chipre, da Croácia e da Estónia, é o quinto dos 19 países candidatos a receber o primeiro desembolso.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O pagamento de 2,5 mil milhões de euros à Roménia, no âmbito do SAFE, representa um marco importante para a defesa europeia e para uma Europa mais soberana. Este financiamento irá reforçar as capacidades de defesa e a base industrial da Roménia, contribuindo simultaneamente para a segurança global da Europa. O SAFE demonstra claramente o nosso forte compromisso com a segurança europeia, bem como com a resiliência e a defesa do nosso flanco oriental”, destaca Andrius Kubilius, comissário europeu para a Defesa e o Espaço, citado em comunicado.

Trata-se do primeiro de vários desembolsos previstos que serão feitos “à medida que as metas acordadas e a implementação forem atingidas”.

Parte do programa ReArm Europe/Readiness 2030, que prevê um investimento de 800 milhões de euros em defesa até 2030, o programa de empréstimo SAFE visa financiar a compra de equipamentos militares, desde munições, a sistemas de defesa aérea ou sistema de combate terrestres, com foco em aquisições em empresas de defesa europeias.

Dezanove países candidataram-se a uma fatia dos 150 mil milhões disponibilizados. Portugal garantiu uma tranche de 5,8 mil milhões, mas até ao momento não recebeu o desembolso dos primeiros 15%.

Com este desembolso eleva-se para cinco os países que já receberam a primeira tranche do empréstimo, depois da Polónia, do Chipre, da Croácia e da Estónia.