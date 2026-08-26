Seixal reforça abastecimento de água em 40% com novo furo de captação

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O município do Seixal, no distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira que está a realizar um furo de captação de água para reforçar o abastecimento público no concelho, aumentando o caudal em cerca de 40%.

Segundo a Câmara Municipal do Seixal, este é o primeiro de sete furos programados, localizado em Belverde, e tem capacidade para fornecer 35 litros de água por segundo, o equivalente a 157 metros cúbicos (m³) por hora, num investimento por parte do município de 300 mil euros.

Esta obra, segundo a autarquia, vai permitir aumentar o caudal de água em cerca de 40% e abastecer grande parte da freguesia de Amora e parte da freguesia de Corroios.

Num vídeo publicado esta quarta-feira na página oficial da autarquia no Facebook, a vereadora com o pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente, Maria João Costa, explica que a autarquia investiu recentemente três milhões de euros no Centro de Distribuição de Água (CDA) de Belverde, sendo este novo furo uma continuidade do investimento.

“Vamos fazer mais sete furos. Ao longo deste mandato temos previsto mais novas captações que vão permitir maior reserva e melhor segurança para a população ao nível do abastecimento público de água. Com este investimento estamos a garantir a água como um bem essencial”, reforça a vereadora.

Em abril, a autarquia inaugurou o Centro de Distribuição de Água de Belverde, uma infraestrutura considerada estratégica para o concelho e que, segundo a autarquia, reforça de forma significativa o abastecimento de água, em particular nas freguesias de Amora e Corroios.

Vamos fazer mais sete furos. Ao longo deste mandato temos previsto mais novas captações que vão permitir maior reserva e melhor segurança para a população ao nível do abastecimento público de água. Maria João Costa Vereadora com o pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Este novo equipamento, adianta a autarquia, é essencial na modernização da rede pública de água, permitindo aumentar a capacidade de resposta do sistema, melhorar os níveis de pressão, sobretudo nas zonas mais sensíveis, e garantir maior estabilidade e fiabilidade no fornecimento às populações.

Além disso, adianta, as localidades de Valadares, Quinta da Queimada e Marisol passaram a ser abastecidos por este CDA libertando pressão sobre o CDA de Santa Marta do Pinhal.

O concelho do Seixal é uma autarquia liderada pela CDU, sem maioria absoluta, através de um acordo de governabilidade estabelecido com a coligação PS/PAN.

Composto por seis freguesias (Amora, Corroios, Arrentela, Fernão Ferro, Aldeia de Paio Pires e Seixal), o concelho tem cerca de 198.254 habitantes, segundo dados oficiais do Pordata, mais 27.146 face a 2021.