SNS a caminho de superar um milhão de teleconsultas em 2026
Número de teleconsultas no SNS está a crescer desde 2024 e pode atingir 1,1 milhões este ano, aproximando-se do máximo registado em 2021, durante a pandemia de Covid-19.
O número de teleconsultas realizadas nos centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a aumentar desde 2024. Em 2025, foram realizadas 939.360, das quais 693.777 nos cuidados de saúde primários e 245.583 nas unidades hospitalares, avança o Diário de Notícias.
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A tendência mantém-se em 2026: até julho, foram registadas 643.664 de consultas à distância, o que corresponde a uma média mensal de cerca de 92 mil. A manter-se este ritmo, o ano poderá terminar com cerca de 1,1 milhões, aproximando-se do máximo de 1,2 milhões registado em 2021, durante a pandemia.
O crescimento é particularmente expressivo nos cuidados de saúde primários, onde a teleconsulta é vista como uma ferramenta para acompanhar doentes e responder à falta de médicos em algumas regiões. António Luz Ferreira, vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, considera que o modelo é hoje uma “necessidade do sistema”, mas defende um equilíbrio entre consultas presenciais e à distância, já que nem todos os doentes ou situações clínicas são adequados para este tipo de consulta.
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