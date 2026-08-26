Taxas de juro têm de subir ainda mais, alerta Schnabel do BCE

Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), afirmou em entrevista à Bloomberg que as taxas de juros têm de subir ainda mais, perante a persistência do conflito no Médio Oriente e os riscos de aumento da inflação.

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“Com a taxa de inflação atual, é improvável que retorne à meta no médio prazo e, portanto, um aperto monetário adicional será necessário“, disse Schnabel. A responsável alertou ainda que a inflação poderá permanecer acima de 2% durante um período prolongado devido aos elevados custos da energia.

Na sua avaliação, esperar que a pressão inflacionista se reflita nos salários antes de agir, deixaria o BCE “atrasado”. Schnabel não especificou, contudo, até onde poderão subir os custos dos empréstimos.

Três fontes disseram à Reuters que os membros do Conselho do BCE estão inclinados a aumentar os juros na reunião de setembro, para travar o impacto inflacionista da guerra com o Irão, mas não deverão sinalizar novos aumentos depois dessa decisão.

Em junho, o BCE subiu as taxas pela primeira vez em quase três anos, numa tentativa de evitar que a subida dos preços da energia se alastrasse à economia.