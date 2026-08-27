Alemanha em negociações para financiar a operação Tridente

A Alemanha está em negociações para investir no programa de dissuasão nuclear britânico, nomeadamente através de apoio financeiro ao Tridente, avança o The Telegraph.

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Berlim estará a procurar uma maior integração nos programas nucleares britânico e francês, em vez de desenvolver a sua própria arma nuclear. “Temos um grande interesse em que as potências nucleares existentes na Europa ampliem as suas capacidades”, afirmou uma fonte citada pelo jornal.

As conversações entre Paris, Berlim e Londres intensificaram-se nos últimos meses perante os receios de um eventual recuo dos Estados Unidos na defesa da Europa. Uma fonte diplomática alemã admitiu que os responsáveis europeus estão cada vez mais preocupados com as futuras decisões de Washington, enquanto os países do continente procuram reforçar as suas próprias capacidades de defesa perante a ameaça russa.

O contexto de segurança europeu deteriorou-se ainda mais com o aumento da atividade militar russa no Báltico e o reforço das capacidades de drones de Moscovo, segundo o The Telegraph. Os receios aumentaram também após a deslocação não anunciada do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscovo esta semana, para contactos com responsáveis dos serviços de informações russos.