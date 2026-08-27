Alentejo 2030 com 5 milhões de euros para projetos de Investigação e Desenvolvimento
Destina-se a projetos enquadrados nos setores do agroalimentar, das energias renováveis e do turismo de PME e entidades do sistema científico e tecnológico do Alentejo Litoral.
O Programa Alentejo 2030 lançou um concurso para projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no Alentejo Litoral, com uma dotação financeira de cinco milhões de euros, revelou esta quinta-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).
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Em comunicado, a CCDR do Alentejo adiantou que o aviso de concurso, denominado “SI I&D Empresarial para uma Transição Justa”, se destina a pequenas e médias empresas (PME) e entidades do sistema científico e tecnológico do Alentejo Litoral.
Podem candidatar-se PME, individualmente ou em copromoção com Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação (ENESII).
O aviso destina-se “a projetos enquadrados nos setores do agroalimentar, das energias renováveis e do turismo, contribuindo para a diversificação económica, criação de conhecimento e reforço da capacidade de inovação regional”, precisou aquele organismo.
O período para apresentação das candidaturas está aberto até 21 de dezembro de 2026, estando previstas duas fases de avaliação, a 30 de setembro e 21 de dezembro.
“O concurso visa promover a inovação, a competitividade empresarial e a aceleração das transições climática e energética“, apoiando projetos que desenvolvam novos produtos, processos ou serviços” e “a melhoria significativa de soluções já existentes”, indicou.
Segundo a CCDR do Alentejo, o financiamento “é assegurado pelo Fundo para uma Transição Justa (FTJ), podendo a taxa máxima de cofinanciamento atingir 80% das despesas elegíveis, ou 85% no caso das ENESII, nas condições previstas na regulamentação aplicável”.
“Serão apoiadas operações que integrem atividades de investigação industrial e de desenvolvimento experimental, alinhadas com os domínios prioritários da Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3)” e visando “uma transição justa para o território”, esclareceu.
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