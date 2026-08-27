Bordallo Pinheiro bate recorde de vendas na Turquia

O grupo Vista Alegre cresceu no 1.º semestre e a marca das Caldas da Rainha fez a sua maior transação neste país.

O grupo Vista Alegre cresceu nos primeiros seis mesmo de 2026 e uma das suas marcas, a Bordallo Pinheiro, alcançou uma marca histórica. Fez a sua maior transação de sempre na Turquia, como apontam os resultados comunicados pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “A Bordallo Pinheiro manteve uma dinâmica comercial particularmente forte, alcançando em março um recorde histórico mensal de vendas, que incluiu a maior transação de sempre da marca na Turquia”.

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“Os nossos parceiros na Turquia estão a apostar fortemente no aumento do portfólio de marcas do Grupo Vista Alegre, e, enquanto 2023, 2024 e 2025 estiveram focados na consolidação dos produtos Vista Alegre, em 2026 começaram a apostar forte na Bordallo“, detalha Nuno Barra, administrador da Vista Alegre ao ECO Avenida. “Esperamos consolidação da Bordallo Pinheiro na Turquia durante este ano”, acrescenta.

As vendas ultrapassam os 500 mil euros, segundo a empresa. As coleções mais procuradas são Amazónia, Banana da Madeira, Bicos, Carmen e Cloudy Butterflies.

A Vista Alegre apresentou esta quarta-feira os resultados do 1.º semestre e um crescimento de quase 19% face ao mesmo período em 2025, com um resultado líquido de 4,3 milhões de euros. As receitas da empresa que detém a Bordallo Pinheiro também cresceram. O volume de negócios foi de 71,3 milhões de euros, um aumento de 1,6% face ao primeiro semestre de 2025.

A faiança, que inclui a maioria das peças Bordallo Pinheiro, foi, aliás, a área de atividade da Vista Alegre que mais cresceu no primeiro semestre, 8,1%. Seguiu-se o grés, com 3,5%, e a porcelana e complementares, com 0,7%.

A fábrica Bordallo Pinheiro, fundada em 1884, foi adquirida pela Visabeira em 2009 e foi depois comprada pela Vista Alegre em 2018.