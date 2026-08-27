City no caminho de FC Porto e Sporting. Veja aqui o sorteio da Liga dos Campeões
Foram esta quinta-feira sorteados os caminhos das equipas portuguesas na fase de liga da Champions.
FC Porto e Sporting vão defrontar o Manchester City na fase de liga da Liga dos Campeões. O sorteio foi conhecido esta quinta-feira. Eis os resultados.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
FC Porto
- Manchester City
- Liverpool
- PSV
- Real Bétis
- Napoli
- Feyenoord
- Slavia Praga
- LASK
Sporting
- Barcelona
- Manchester City
- Manchester United
- Roma
- Galatasaray
- Shakthar Donestk
- LASK
- Lens
(Notícia atualizada às 17h59)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
City no caminho de FC Porto e Sporting. Veja aqui o sorteio da Liga dos Campeões
{{ noCommentsLabel }}