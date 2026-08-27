Desporto

City no caminho de FC Porto e Sporting. Veja aqui o sorteio da Liga dos Campeões

  • ECO
  • 17:45

Foram esta quinta-feira sorteados os caminhos das equipas portuguesas na fase de liga da Champions.

FC Porto e Sporting vão defrontar o Manchester City na fase de liga da Liga dos Campeões. O sorteio foi conhecido esta quinta-feira. Eis os resultados.

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  • Manchester City
  • Manchester United
  • Roma
  • Galatasaray
  • Shakthar Donestk
  • LASK
  • Lens

(Notícia atualizada às 17h59)

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