Concorrência pressiona contas da Meo, mas reestruturação vai produzir efeitos “nos próximos trimestres”

⚡ ECO Fast A Meo enfrenta um ambiente competitivo desafiador, resultando na estagnação das receitas e na queda de 7,5% do EBITDA no segundo trimestre.

As receitas totais da Meo aumentaram apenas 0,2% no semestre, enquanto a nova área de negócio de energia cresceu 36%, refletindo a diversificação das fontes de receita.

A empresa está em reestruturação, o que poderá melhorar a competitividade e sustentabilidade do negócio, com efeitos "visíveis" ao longo do próximo ano.

O “enquadramento concorrencial cada vez mais exigente” continuou a pressionar o negócio de consumo da Meo no segundo trimestre, conduzindo a uma estagnação das receitas totais e à perda de rentabilidade operacional da operadora.

No conjunto do semestre, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da Meo caiu 7,5%, em termos homólogos, para 443 milhões de euros, enquanto as receitas cresceram 0,2%, para 1.297 milhões de euros. Estes indicadores, divulgados esta quinta-feira pela empresa, excluem o efeito da venda da Intelcia, concluída em abril.

Especificamente no segundo trimestre — e novamente desconsiderando a Intelcia –, o EBITDA também caiu 7,5%, para 222 milhões de euros, enquanto as receitas neste período subiram 0,3%, para 648 milhões de euros. Para a CEO, Ana Figueiredo, “os resultados do segundo trimestre de 2026 confirmam a resiliência da Meo num dos períodos mais desafiantes que o setor das telecomunicações tem atravessado”.

Perante o enfraquecimento do negócio de consumo, a empresa tem vindo a “desenvolver novos motores de crescimento e a diversificar fontes de receita”, diz a CEO, onde se insere a nova área de negócio de venda de energia (Meo Energia) — cujas receitas cresceram 36% no trimestre, com uma base de clientes que totaliza já os 256 mil — e o “reforço” da “proposta de valor no segmento empresarial”.

Esta proposta está a contribuir para manter as receitas de serviços fixos à tona (+3% no trimestre), com o consumo a representar receitas de 366 milhões de euros, um ligeiro aumento de 0,3%. “Este desempenho demonstra o potencial do ecossistema de convergência da Meo para diversificar as fontes de receita e mitigar a pressão concorrencial” sobre a receita média por cliente de telecomunicações, afirma a empresa.

Ainda neste segmento, ao nível operacional, a Meo chegou ao fim de junho com 4,5 milhões de clientes fixos (+0,3%) e a base de clientes móveis pós-pagos aumentou 3,7%, “evidenciando a procura contínua por serviços móveis em regime de contrato”, nota a operadora.

Nos serviços empresariais, as receitas totalizaram 282 milhões de euros no trimestre. O comunicado divulgado esta quinta-feira não indica a variação, com a Meo a sublinhar apenas que cresceram 1,6% “excluindo os resultados da Altice Labs e o impacto da redução progressiva” do negócio de subcontratação de rede a outras operadoras (MVNO).

Sobre a Altice Labs, o pólo de investigação e desenvolvimento do grupo localizado em Aveiro, cujo negócio tem estado sob pressão, a Meo aponta agora para o começo da inversão: “A Altice Labs reforçou a sua trajetória de crescimento nos mercados internacionais, com a receita proveniente do mercado externo a duplicar face ao período homólogo, aumentando o seu peso na receita total de 10% para 20%.”

“Este desempenho reflete a diversificação da base de clientes e a contínua inovação do seu portefólio de produtos e soluções, permitindo à empresa ampliar a sua presença em novos mercados e consolidar o seu papel como motor de desenvolvimento tecnológico e de criação de valor sustentável”, acrescenta a empresa na mesma nota.

Para que as empresas possam continuar a investir, inovar e criar valor, é essencial assegurar condições de previsibilidade e sustentabilidade. Ana Figueiredo CEO da Meo

Reestruturação com efeitos “visíveis” ao longo de 2027

Como noticiou recentemente o ECO, o primeiro semestre ficou marcado pela atribuição à Meo, pelo Governo, do estatuto de empresa em reestruturação. Este foi requerido pela própria empresa no verão de 2025, e atribuído em janeiro deste ano, para elevar a sua quota legal de rescisões por mútuo acordo com subsídio de desemprego para 300.

Destas, a empresa usou apenas 85, mas, entre janeiro de 2025 e o final de 2026, 1.200 pessoas terão deixado os quadros da empresa, entre saídas ‘amigáveis’, reformas e pré-reformas, no âmbito de um plano de transformação em curso.

“A transformação que estamos a concretizar exige consistência, capacidade de adaptação e uma visão clara de longo prazo. Estamos confiantes de que os seus benefícios se tornarão cada vez mais visíveis nos próximos trimestres e ao longo de 2027, reforçando a experiência dos nossos clientes, a competitividade da empresa e a sustentabilidade do nosso negócio”, comenta Ana Figueiredo, citada em comunicado.

A gestora sublinha também que “o setor vive um momento decisivo”, numa altura em que está em curso a consulta pública da Anacom com vista à renovação das licenças das principais operadoras, incluindo a Meo, por períodos inferiores ao que o setor pretendia.

“As exigências de investimento, de inovação, de resiliência das infraestruturas e qualidade de serviço em todo o território são cada vez maiores. Para que as empresas possam continuar a investir, inovar e criar valor, é essencial assegurar condições de previsibilidade e sustentabilidade. Esta não é apenas uma questão setorial: a robustez das infraestruturas digitais será determinante para a competitividade económica, a coesão territorial e a soberania digital de Portugal”, indica Ana Figueiredo.

O investimento da Meo entre abril e junho foi de 97 milhões de euros, menos um milhão de euros do que no segundo trimestre de 2025. No conjunto do semestre, o investimento cresceu 0,6%, para 202 milhões de euros (excluindo a Intelcia).