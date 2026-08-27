Escola de aviação portuguesa reforça formação de pilotos com simuladores de última geração em França

A International Flight Academy (IFA), escola portuguesa de formação aeronáutica, adquiriu uma participação qualificada na francesa ICARE, operação que lhe permite reforçar a oferta de formação de pilotos e ganhar acesso a simuladores de voo de nível D para Airbus A320 e CRJ700, com o mais elevado nível de certificação internacional reconhecido pelas autoridades europeia e norte-americana do setor.

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A operação representa a entrada da IFA no capital de uma empresa francesa com mais de 30 anos de atividade e sediada em Morlaix, dando à escola portuguesa uma presença direta num segmento de formação avançada que, até agora, dependia de parceiros externos.

“Esta aquisição representa muito mais do que um investimento financeiro. Estamos a construir um verdadeiro grupo europeu de formação aeronáutica, capaz de oferecer aos alunos um percurso integrado desde os primeiros voos até aos mais avançados programas de qualificação para companhias aéreas”, assinala José Madeira, CEO da IFA, citado em comunicado.

Esta aquisição representa muito mais do que um investimento financeiro. Estamos a construir um verdadeiro grupo europeu de formação aeronáutica, capaz de oferecer aos alunos um percurso integrado desde os primeiros voos até aos mais avançados programas de qualificação para companhias aéreas. José Madeira CEO da International Flight Academy (IFA)

O principal ativo desta operação está no acesso a simuladores reconhecidos pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e pela norte-americana Administração Federal de Aviação (FAA). Estes equipamentos correspondem ao nível mais elevado de certificação internacional para este tipo de simuladores e permitem reproduzir de forma próxima as condições de operação de uma companhia aérea.

Com a proximidade estratégica entre as duas organizações, a IFA passa a poder acompanhar os alunos desde a formação inicial de piloto, conhecida como ab initio (expressão em latim que significa “desde o início”), até às fases de qualificação e treino avançado exigidas para a entrada em operações de linha aérea.

“O acesso privilegiado a simuladores Full Flight Simulator Level D Airbus A320 e CRJ700 constitui um fator diferenciador de enorme relevância e posiciona-nos entre um número muito restrito de organizações europeias com uma proposta de valor desta dimensão”, frisa o CEO da IFA na nota de imprensa.

A empresa considera que a aquisição responde também à crescente procura das companhias aéreas por parceiros capazes de assegurar percursos formativos completos, combinando formação inicial, treino em simuladores e preparação para os procedimentos utilizados em contexto operacional.

Aposta na formação avançada

A entrada no capital da ICARE permite à escola de aeronáutica nacional reforçar uma estratégia de internacionalização e construir uma oferta mais integrada, num mercado marcado pelo crescimento da aviação comercial e pela necessidade de formar novos pilotos para responder à expansão do transporte aéreo e à substituição de profissionais que atingem a idade da reforma.

“O futuro da formação aeronáutica passa pela integração de competências, tecnologia e proximidade à operação real das companhias aéreas”, afirma José Madeira. O responsável acrescenta que a operação deverá permitir à empresa portuguesa “reforçar a capacidade para responder a essa desafio” e posicionar Portugal como um centro de formação aeronáutica.

O futuro da formação aeronáutica passa pela integração de competências, tecnologia e proximidade à operação real das companhias aéreas. Com esta operação, a IFA reforça significativamente a sua capacidade para responder a esse desafio e para continuar a afirmar Portugal como um centro de excelência na formação de profissionais da aviação. José Madeira CEO da International Flight Academy (IFA)

Com a aquisição, a International Flight Academy passa assim a combinar formação inicial em Portugal com treino avançado em simuladores de grande porte em França, numa operação que pretende dar maior continuidade ao percurso dos futuros pilotos e aproximar a formação das exigências das companhias aéreas.

Com operações em Cascais, Viseu e Braga, a IFA forma atualmente pilotos, tripulantes de cabine e técnicos de manutenção aeronáutica, acolhendo alunos de mais de 20 nacionalidades.

Já a ICARE, sediada em Morlaix, em França, é especializada em formação aeronáutica e dispõe dos simuladores que passam agora a integrar o ecossistema da escola de formação aeronáutica nacional.