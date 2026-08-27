Fórum Insurtech reúne Portugal, Espanha e América Latina em Lisboa

O Fórum Insurtech prepara-se para alargar as suas fronteiras e transformar-se, na sua 5.ª edição, num encontro de dimensão ibero-americana. No dia 22 de setembro de 2026, na Unicorn Factory Lisboa, o V Fórum Insurtech Iberoamericano é organizado pela FIF Portugal em parceria com a espanhola MadFintech. O evento assinala um marco na trajetória da iniciativa, que deixa o âmbito estritamente ibérico para integrar associações, ecossistemas e países de toda a América Latina.

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As candidaturas para pitches estão abertas até 11 de setembro a startups e growups com até dez anos de existência

A agenda do encontro irá trazer a debate a prevenção e resposta a catástrofes naturais e incêndios florestais, com foco no recurso a tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, satélites e drones, e o papel preventivo e financeiro do setor segurador. Por outro lado, o fórum abordará o impacto transformador da tecnologia na distribuição e na operação dos seguros, analisando o papel do ecossistema de dados na subscrição, na regularização de sinistros e nos seguros embedded.

O encontro pretende colocar em contacto os vários intervenientes dos setores segurador, financeiro e da saúde, com mais de 20 insurtechs, fintechs e healthtechs previstas no programa. O dia contará com pitches de startups, mesas-redondas, business cases e keynote speakers, tendo como principais eixos a insurtech, fintech, pagamentos digitais, healthtech e embedded insurance.