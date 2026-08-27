Fosun lucra mais 160% no semestre. Fidelidade cresceu 24% apesar das tempestades

A Fosun, que controla quase 85% da Fidelidade e 20,45% do BCP, anunciou esta quinta-feira que aumentou o lucro atribuível aos acionistas em 160,3% no primeiro semestre, para 1,72 mil milhões de renmimbi, o equivalente a cerca de 218 milhões de euros.

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Entre as principais operações do grupo chinês, a Fidelidade registou um lucro líquido atribuível à casa-mãe de 165 milhões de euros, informou a empresa num comunicado.

No mesmo período, a multinacional chinesa registou receitas de 86,96 mil milhões de renmimbi, cerca de 11,10 mil milhões de euros, um crescimento de 17%. Já o lucro das operações industriais aumentou 17%, para 3,69 mil milhões de renmimbi, ou 471 milhões de euros.

Fidelidade cresce 24% apesar das tempestades

Apesar das perdas provocadas pelo comboio de tempestades que atingiu Portugal entre janeiro e fevereiro, a Fidelidade registou um crescimento homólogo de 23,8%, para os referidos 165 milhões de euros.

A Fosun nota que a seguradora detinha uma quota de mercado global de 30,1% em Portugal no final de junho.

Já a atividade internacional representava 26,7% do negócio consolidado da Fidelidade, enquanto os prémios brutos emitidos nos mercados externos atingiram 1,035 mil milhões de euros.

No conjunto, a Fosun Pharma, a Yuyuan, a Fidelidade e o segmento de Turismo geraram 63,88 mil milhões de renmimbi (8,16 mil milhões de euros) de receita no primeiro semestre, o equivalente a 73,5% da receita total do grupo. A receita proveniente dos mercados internacionais atingiu 49,16 mil milhões de renmimbi (6,28 mil milhões de euros), representando 56,5% do total.

A evolução da Fidelidade integra-se num desempenho positivo das restantes operações seguradoras do grupo. A Peak Reinsurance registou um crescimento de 25% nas receitas de resseguro e de 11,8% nos prémios brutos emitidos. O lucro líquido atingiu os 89,70 milhões de dólares (cerca de 77 milhões de euros).

Na China, a Pramerica Fosun Life Insurance registou prémios brutos emitidos de 8,38 mil milhões de renmimbi (1,07 mil milhões de euros), mais 52,2% do que no período homólogo. O lucro líquido atingiu 780 milhões de renmimbi (99,59 milhões de euros), um crescimento de 270%.

Já a Fosun United Health Insurance aumentou a receita em 36,2% e registou um lucro líquido de 572 milhões de renmimbi (73,04 milhões de euros).

Desinvestimentos ajudam a reduzir dívida

A par da melhoria dos resultados operacionais, a Fosun manteve a estratégia de redução da dívida através da alienação de ativos considerados não estratégicos e não essenciais, explicam em comunicado. Inserido nesta estratégia, como o ECO já tinha noticiado, a Fosun estará a estudar opções para sair do capital do banco português BCP de forma a abater a dívida que tem.

No primeiro semestre, o grupo gerou mais de 12 mil milhões de renmimbi (1,53 mil milhões de euros) com estes desinvestimentos.

No final de junho, o rácio da dívida total sobre o capital total situava-se nos 55,7%, enquanto o grupo tinha 61,214 mil milhões de renmimbi (7,82 mil milhões de euros) em caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo.

Em comunicado, o chairman do grupo, Guo Guangchang, sublinhou que os resultados validam o foco nos negócios fundamentais: “A Fosun regressou à trajetória de crescimento e está bem posicionada para acelerar a sua expansão daqui para a frente.”