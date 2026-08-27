Francisco Pinto Balsemão vai dar nome a avenida em Cascais

A "Avenida Francisco Pinto Balsemão" será junto ao Forte de São Jorge de Oitavos, em Cascais. A homenagem preende assinalar o contributo de Balsemão para a democracia e liberdade de imprensa.

O fundador do Expresso e da SIC vai dar nome a uma avenida em Cascais. A “Avenida Francisco Pinto Balsemão” localizar-se-á no arruamento que liga a Rotunda Pedro Monjardino à Avenida Nossa Senhora do Cabo, junto ao Forte de São Jorge de Oitavos, “uma via de elevada centralidade e visibilidade, condizente com a relevância de uma das personalidades mais marcantes da vida pública portuguesa“, explica a Câmara de Cascais em comunicado.

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A avenida será inaugurada no próximo dia 1 de setembro. “Esta homenagem pretende assinalar o contributo excecional de Francisco Pinto Balsemão para a consolidação da democracia portuguesa, para a defesa da liberdade de imprensa e para o desenvolvimento do país, perpetuando o seu nome e a sua ligação à história contemporânea de Portugal”, justifica o município.

Francisco Pinto Balsemão morreu no dia 1 novembro de 2025, aos 88 anos.