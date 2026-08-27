Hoje nas notícias: técnicos superiores, pensões e juros

Técnicos superiores das escolas são chamados a devolver milhares de euros, enquanto a comissária europeia Maria Luís Albuquerque alerta para a necessidade de garantir pensões sem sobrecarregar os jovens. As famílias da Zona Euro antecipam salários mais fracos e pedem alívio nas taxas de juro, ao mesmo tempo que o calor e a seca ameaçam cortar até 14% das colheitas de verão na Europa. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional desta quinta-feira.

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Técnicos superiores das escolas chamados a devolver milhares de euros

Técnicos superiores das escolas estão a ser confrontados com alterações nas suas carreiras devido à retirada de pontos de avaliação atribuídos em 2017 e 2018. Há trabalhadores que não tiveram esses pontos considerados e ficaram sem progredir, enquanto outros avançaram, mas estão agora a perder o escalão e a ser chamados a devolver as diferenças salariais recebidas desde então.

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Comissária diz que pensões não podem sobrecarregar jovens

A comissária europeia Maria Luís Albuquerque defendeu que a sustentabilidade das pensões deve ser uma preocupação dos jovens e que os sistemas de reforma precisam de ser adaptados para garantir pensões dignas às futuras gerações, sem transferir uma carga excessiva para os mais novos. “É o tipo de preocupação que se deve começar a ter, quanto mais cedo, melhor”, afirmou durante a 8.ª edição do Summer CEmp.

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Salários perdem força e famílias pedem ao BCE travão nas taxas de juro

Cerca de 19 mil residentes na Zona Euro, incluindo centenas de famílias portuguesas, esperam uma descida da inflação para menos de 3% no próximo ano, mas também um forte abrandamento dos salários, para 1% ou menos, o que aponta para uma perda de cerca de 2% no poder de compra. As expectativas contrastam com os mercados, que continuam a antecipar pelo menos uma subida das taxas de juro pelo BCE até ao final de 2026, num contexto de pressão dos preços do petróleo.

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Seca e calor extremo prolongados na Europa cortam colheitas de verão até 14%

O calor persistente e a seca dos últimos dois meses deverão provocar uma quebra de até 14% nas colheitas de verão da União Europeia face à média dos últimos cinco anos, segundo o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. A soja é a cultura mais afetada (-14%), seguida do milho verde (-12%), do milho grão (-7%), da batata (-6%) e da beterraba-sacarina (-5%). França, Alemanha, Itália, Áustria, Chéquia, Eslováquia, Hungria e Roménia estão entre os países mais atingidos, enquanto Portugal e Espanha mantêm previsões próximas das médias dos últimos anos.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (sem link).

Montenegro foi da urgência em reformar a Segurança Social ao adiar sine die

Apesar de Luís Montenegro defender há anos que a reforma da Segurança Social é urgente, o Governo não prevê avançar com alterações no curto prazo. A falta de apoio parlamentar, agravada pelo recente chumbo do pacote laboral e pela tensão política com PS e Chega, deixa o Executivo sem condições para reunir os votos necessários para aprovar uma reforma nesta área.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).