Instituto Coordenadas destaca a KKR, Cinven e CVC como os principais motores das grandes operações de private equity após a pandemia

De acordo com uma análise realizada pelo Instituto, o capital privado tem sido consolidado nos últimos anos como um dos grandes motores do mercado empresarial espanhol e como uma fonte relevante de capital para processos de crescimento, transformação e internacionalização. No total, totalizam 22 operações relevantes de mais de 1.000 milhões de euros e um valor acrescentado de referência superior a 50.000 milhões.

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O Instituto destacou Cinven, cujo gestor de negócios em Espanha é Jorge Quemada, com participação em operações que acumulam um valor de referência superior a 11.000 milhões de euros; e a KKR, sob a liderança de Iñaki Cobo, que participou em transações que em conjunto ultrapassam os 8.000 milhões em valor de referência. Destacou ainda o papel da CVC como exemplo da “crescente capacidade do capital privado para lidar com estruturas de investimento mais sofisticadas e ativos de elevado valor estratégico”, referindo-se ao seu investimento na LALIGA Impulso.

Entre as operações analisadas estão a retirada da bolsa da MásMóvil, avaliada em cerca de 5.300 milhões de euros e protagonizada pela KKR, Cinven e Providence; a aquisição da IVIRMA pela KKR, perto de 3.000 milhões; a entrada como acionista maioritário da Idealista por Cinven numa operação que avaliava a empresa em 2.900 milhões; a aquisição de uma participação maioritária na Universidad Europea pela EQT Infrastructure, com uma avaliação superior a 2.200 milhões de euros; e a LALIGA Impulso, promovida pela CVC através de um investimento comprometido de 1.994 milhões de euros.

O mapa continua com outras operações, como a aquisição de Altadia pela Carlyle; ITP Aero pelo consórcio liderado pela Bain Capital; Applus+ do I Squared e TDR Capital ou a entrada do Apollo Sports Capital no Atlético de Madrid.

Para o Instituto, a dimensão e diversidade destas operações mostram uma transformação do papel tradicional das empresas de private equity, que passaram de atuar exclusivamente como fornecedores de capital para se tornarem parceiros de transformação capazes de fornecer escala, profissionalização, capacidade de execução e apoio à expansão internacional das empresas.

Segundo o vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, “Espanha tornou-se um destino recorrente para operações ligadas ao crescimento, consolidação e transformação empresarial, um sinal da qualidade das suas empresas e da sua capacidade de atrair investimento internacional”.

A instituição acredita que, num contexto marcado pela digitalização, pela transição energética e pela crescente concorrência internacional pelo capital, manter um ambiente regulatório estável será fundamental para continuar a atrair investimento produtivo e favorecer o crescimento das empresas espanholas com vocação global e a melhoria do PIB per capita inadequado em Espanha.