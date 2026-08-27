Jorge Mendes de Sousa nomeado presidente do conselho tarifário da ERSE

Jorge Alberto Mendes de Sousa foi nomeado presidente do conselho tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

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A nomeação, assinada a 21 de agosto, produz efeitos a partir da data da assinatura. O Governo justifica a escolha com o “mérito”, a “independência”, o conhecimento técnico e o percurso profissional de Jorge Mendes de Sousa.

O conselho tarifário é o órgão consultivo específico da ERSE para as funções relativas a tarifas e preços. De acordo com os estatutos da entidade reguladora, a presidência cabe a uma “personalidade de reconhecido mérito e independência, designada pelo membro do Governo responsável pela área da energia”.

Jorge Mendes de Sousa é doutorado em Economia pela Nova SBE, com especialização em Economia Industrial e Mercados de Energia, e licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, na área de Sistemas de Energia.

Desde outubro de 2025, é professor associado com agregação do Instituto Superior Técnico, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, na área científica de Energia. É também investigador sénior do INESC-ID e membro do conselho científico da instituição desde 2013.

Em 2025, foi eleito para o conselho de administração da Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) pelo Conselho Europeu. É ainda fundador e atual vice-presidente da Associação Portuguesa de Economia da Energia (APEEN), depois de ter presidido à associação entre 2021 e 2025.

O percurso profissional inclui ainda a presidência do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), entre 2016 e 2020, além de passagens pela EDP, EDF, Instituto da Energia e Direção dos Serviços de Engenharia do Exército, antes de ingressar na carreira académica.

Na área da investigação, tem trabalho desenvolvido em mercados de eletricidade, sistemas sustentáveis de energia, integração de energias renováveis, mobilidade elétrica, armazenamento, produção de hidrogénio, economia da energia e gestão da procura.

Segundo a nota curricular publicada em anexo ao despacho, Jorge Mendes de Sousa é autor de mais de 150 publicações em revistas científicas e em conferências internacionais com revisão por pares e participou ou liderou mais de 30 projetos científicos e de cooperação empresarial financiados por entidades públicas e privadas.

Foi ainda investigador associado do MIT/Center for Energy and Environmental Policy Research entre 2008 e 2011 e presidiu a várias conferências internacionais na área dos mercados de energia e da economia da energia.

A nomeação surge um dia depois de Nuno Ribeiro da Silva, ex-CEO da Endesa Portugal, ter sido nomeado presidente do conselho consultivo da ERSE.