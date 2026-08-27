Montenegro deseja “entendimento nacional” sobre reforma da Segurança Social antes das eleições
Montenegro deseja "um entendimento nacional" antes das eleições que sirva de base a um compromisso para a execução de alterações estruturais na Segurança Social na próxima legislatura.
O líder do PSD e primeiro-ministro desejou esta quinta-feira que seja possível “um entendimento nacional” antes das próximas eleições quanto a alterações estruturais na Segurança Social que garanta a sustentabilidade do sistema.
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Luís Montenegro respondeu esta quinta-feira durante hora e meia, por videoconferência a partir da sede nacional do PSD, a perguntas feitas pelos participantes na Universidade de Verão do partido, iniciativa de formação política de jovens.
O chefe do Governo reiterou o compromisso de não fazer qualquer alteração na atual legislatura nesta área e que “se algum dia propuser essa transformação estrutural, será na base de um compromisso” assumido com o povo português antes das próximas eleições.
“O meu desejo era que nós pudéssemos ter um entendimento nacional para que, independentemente da força política que ganhasse as eleições, todos se comprometessem a executar a transformação estrutural que dá sustentabilidade a este sistema”, afirmou.
Montenegro admitiu que para esse entendimento será necessário “partir muita pedra”.
“Precisamos de discutir soluções, precisamos de discutir fontes de financiamento, para depois concluirmos se vale a pena mudar por aqui, se vale a pena mudar por ali, com que conteúdo e com que previsão temporal”, afirmou.
Esta foi a primeira vez que um presidente do PSD responde a perguntas dos “alunos” da Universidade de Verão do PSD.
A 22.ª edição da Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens, começou na segunda-feira e decorre até domingo em Castelo de Vide (Portalegre), com o encerramento presencial por parte do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.
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