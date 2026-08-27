Mota-Engil aumenta lucros em 24% para 74 milhões

A Mota-Engil registou um resultado líquido atribuível de 74 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, uma subida de 24% face aos 59 milhões alcançados no mesmo período do ano anterior. O crescimento dos lucros superou a evolução da atividade e foi acompanhado por uma melhoria das margens operacionais, de acordo com um comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Segundo a apresentação de resultados divulgada esta quinta-feira, a melhoria refletiu a seleção de projetos com maior rentabilidade e a crescente contribuição de empreitadas com margens mais elevadas.

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O volume de negócios aumentou 6%, para 2.898 milhões de euros, com crescimento em todos os segmentos e uma maior contribuição de África e da América Latina. Já o EBITDA avançou 10%, para 487 milhões de euros, enquanto a margem EBITDA subiu de 16% para 17%.

O resultado operacional, medido pelo EBIT, cresceu 5%, para 313 milhões de euros. Já o resultado financeiro líquido deteriorou-se de 121 milhões negativos para 135 milhões negativos, num período em que a taxa de juro média do grupo, incluindo operações de leasing e factoring, se situou em 7,1%.

As empresas associadas contribuíram negativamente com dois milhões de euros, contra uma perda de cinco milhões no primeiro semestre de 2025. A Mota-Engil explica esta evolução pelo desempenho de ativos concessionais maduros, que compensou parcialmente o impacto da fase inicial do Corredor do Lobito, em Angola, e de novas concessões no México.

Carteira de encomendas atinge novo máximo

A carteira de encomendas da Mota-Engil aumentou 10% desde dezembro e atingiu 17.714 milhões de euros no final de junho, equivalente a 3,2 vezes o volume de negócios dos últimos 12 meses. O valor representa um novo máximo para o grupo e dá visibilidade à atividade nos próximos anos. A empresa destaca contratos de engenharia e construção em Portugal, México, Nigéria e Peru, além de novos projetos nas áreas dos recursos naturais e da circularidade.

A expansão da carteira aumenta, contudo, as necessidades de execução e financiamento. A dívida líquida, excluindo leasing e factoring, subiu de 1.941 milhões de euros no final de 2025 para 1.990 milhões no final de junho. O rácio entre dívida líquida e EBITDA dos últimos 12 meses ficou em 1,94 vezes, “mantendo-se abaixo do limite de 2 vezes” definido no plano estratégico para 2030, salienta a empresa.

A dívida bruta atingiu 3.514 milhões de euros, equivalente a 3,43 vezes o EBITDA. Incluindo responsabilidades com leasing e factoring, o financiamento líquido ascendia a 2.632 milhões de euros.

Grupo gerou 159 milhões de caixa livre

A Mota-Engil gerou um fluxo de caixa livre de 159 milhões de euros no semestre, correspondente a 33% do EBITDA. A geração operacional de caixa permitiu financiar parte do investimento, dos encargos financeiros e da remuneração aos acionistas.

O investimento totalizou 185 milhões de euros, abaixo dos 194 milhões aplicados no período homólogo. Cerca de 63% foi direcionado para contratos de engenharia e construção, incluindo extensões contratuais e aquisição de equipamento com utilização ao longo da vida dos projetos.

O grupo pagou ainda 69 milhões de euros em dividendos, correspondentes a 0,173 euros por ação. A combinação entre investimento, juros, dividendos e novas concessões explica a subida da dívida líquida, apesar da geração positiva de caixa.

Para os próximos períodos, a Mota-Engil mantém a aposta no crescimento, na diversificação e na disciplina financeira definida no plano FOCUS 2030. A administração pretende conservar a dívida líquida abaixo de duas vezes o EBITDA e a dívida bruta abaixo de quatro vezes, apoiada pela carteira recorde e por uma rotação seletiva de ativos entre 2027 e 2030.