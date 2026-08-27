Nvidia prevê crescimento de 70% das receitas entre 2027 e 2028

A Nvidia prevê um crescimento homólogo das receitas de aproximadamente 70% no exercício fiscal de 2027/2028, impulsionado pela forte procura de infraestruturas de Inteligência Artificial (IA), mas alerta para limitações de oferta.

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A projeção preliminar foi avançada pela vice-presidente executiva e diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, numa conferência de imprensa após a apresentação dos resultados trimestrais.

A responsável adiantou que, apesar dos esforços da empresa para reduzir o desequilíbrio entre a oferta e a procura, “a oferta continuará a ser um constrangimento, pelo menos até ao final do ano fiscal de 2028″.

“Surpreendentemente, estamos a observar uma aceleração da procura, mesmo à nossa escala”, afirmou Kress, acrescentando que as previsões dos clientes da Nvidia apontam para que o crescimento da empresa “duplique no próximo ano”.

Segundo a responsável, o ‘boom’ da procura de IA está a impulsionar o desenvolvimento de infraestruturas a nível mundial, abrindo oportunidades de crescimento junto de fornecedores de serviços em grande escala, laboratórios de IA, empresas nativas de IA, grandes corporações e clientes governamentais.

Kress destacou ainda a relação entre o aumento da capacidade de processamento e o crescimento das receitas da empresa.

Neste contexto, o investimento de capital dos cinco principais fornecedores de serviços de computação em nuvem em grande escala deverá atingir quase 800 mil milhões de dólares (cerca de 686.019 milhões de euros) em 2026 e 1,3 biliões de dólares (cerca de 1,1 biliões de euros) em 2027.

O fundador e presidente executivo (CEO) da Nvidia, Jensen Huang, salientou, por seu lado, que a empresa “nunca antes tinha feito previsões ou projeções com um ano de antecedência”, mas dispõe atualmente de maior visibilidade sobre a cadeia de abastecimento e a distribuição.

“Embora a nossa procura ultrapasse largamente os 70%, a nossa oferta permite-nos satisfazer essa percentagem com confiança”, afirmou Huang.

Questionada sobre o impacto do aumento dos custos dos componentes nas margens brutas da Nvidia, Kress admitiu que a empresa enfrenta condições de preços extremas no mercado da memória.

A diretora financeira acrescentou que a dimensão do aumento dos preços “ultrapassou as expectativas anteriores” e que estes deverão continuar a subir no próximo ano.

A Nvidia registou um lucro líquido de 59,688 mil milhões de dólares (51,156 mil milhões de euros) no seu segundo trimestre fiscal, mais 126% face ao período homólogo.

A receita da fabricante norte-americana de microprocessadores avançados, no trimestre de maio a julho, totalizou 96,221 mil milhões de dólares (82,467 mil milhões de euros), 106% superior à do ano anterior e 18% acima do primeiro trimestre fiscal.

No primeiro semestre fiscal, a empresa liderada por Jensen Huang registou um lucro líquido de 118,11 mil milhões de dólares (101,227 mil milhões de euros), um aumento de 161,3% em relação ao ano anterior, enquanto a receita atingiu 177,837 mil milhões de dólares (152,417 mil milhões de euros), mais 95,8%.