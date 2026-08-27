Nvidia vai comprar Hugging Face por 12,9 mil milhões de dólares

A Nvidia chegou a acordo para comprar a plataforma Hugging Face, que funciona como um repositório de modelos de inteligência artificial (IA), por 12,9 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros), noticiam esta quarta-feira os jornais The Information e Business Insider.

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A ser bem-sucedido, este negócio seria uma das maiores aquisições de sempre da Nvidia e daria à tecnológica norte-americana a oportunidade de controlar esta ‘biblioteca’ de dados e modelos de IA para uso externo (código aberto), que acaba por se tornar uma concorrente, tendo em conta que as donas dos Claude e ChatGPT – Anthropic e a OpenAI – querem criar os próprios chips e deixar de depender tanto das placas gráficas e semicondutores da Nvidia.

A Nvidia foi uma das empresas que, tal como a Salesforce e ou a Alphabet, apoiaram a Hugging Face numa ronda de financiamento de 235 milhões de dólares (aproximadamente 202 milhões de euros) em 2023, avaliando-a em 4,5 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros). Desta vez, terá decidido ir mais longe, sendo que a tentativa não é nova. No ano passado, a Hugging Face terá rejeitado uma oferta de investimento de 500 milhões de dólares (429 milhões de euros) da Nvidia, que a avaliava em sete mil milhões, avançou o Financial Times.

A notícia da nova investida, desta vez com um valor de compra superior, surge cerca de um mês após a Hugging Face ter sofrido um ciberataque, quando agentes de IA se descontrolaram e desencadearam uma falha de segurança na infraestrutura da plataforma. O relatório da falha informática, divulgado esta quarta-feira, mostrou que foi executada autonomamente por dois modelos de IA da OpenAI, envolveu 700 agentes de um total de “cerca de 1.200”, que foram ‘apanhados’ a partilhar informação e a coordenar ações de forma não autorizada.

No segundo trimestre do ano fiscal de 2027, terminado a 26 de julho, a Nvidia mais que duplicou os lucros e as receitas, surpreendendo os analistas. A tecnológica especializada em chips de IA alcançou receitas recorde de 96,2 mil milhões de dólares (cerca de 82,5 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 106% face ao ano anterior, e o resultado líquido também foi o dobro do reportado no período homólogo.

Segundo os analistas do Bankinter, os resultados apresentados após o toque do sino em Wall Street apoiam a sua recomendação de compra sobre a empresa com sede na Califórnia. A Nvidia “ultrapassa as expectativas e apresenta orientações que convencem o mercado”, porque “a procura por semicondutores mantém-se mais do que sólida e as perspetivas no curto e médio prazo continuam encorajadoras”, dizem os traders. “Como vindo a defender há vários meses, os semicondutores são um dos setores mais imunes ao contexto geopolítico, o principal beneficiário do desenvolvimento da IA e onde se concentram os lucros empresariais”, argumentam, numa research.