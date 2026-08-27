Óvulos vitrificados não têm validade biológica e ultrapassam 95% de sobrevivência após descongelação

Quando um óvulo é vitrificado, a sua atividade metabólica quase que para completamente. Isto significa que não envelhece, pelo que um ovócito congelado aos 30 anos de idade comporta-se, quando desvitrificado, de acordo com essa idade biológica, independentemente de ter sido preservado durante 10, 15 ou 20 anos.

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Esta é uma das características mais relevantes desta técnica, conforme explicado pelo Dr. Manuel Muñoz, diretor do IVI Alicante, uma clínica que faz parte do grupo que introduziu a vitrificação de óvulos na Europa com a ajuda da Dra. Ana Cobo.

O procedimento em si é equivalente, na sua fase de estimulação, ao da fertilização in vitro. Durante aproximadamente dez dias, o paciente recebe as hormonas FSH e LH por via subcutânea para estimular a maturação simultânea de vários folículos. Uma vez que a monitorização folicular e os parâmetros hormonais indicam que os óvulos estão prontos, a punção é realizada sob sedação.

Após uma recuperação entre 60 e 90 minutos, o paciente pode regressar a casa e saber, no mesmo dia, quantos oócitos maduros foram vitrificados. O protocolo de estimulação, segundo a Dra. Muñoz, é desenhado individualmente de acordo com os parâmetros de reserva ovárica de cada mulher.

Quanto ao tempo de conservação, o médico distinguiu dois planos. Biologicamente, não há evidências de deterioração progressiva ligada à passagem do tempo, dado o freio metabólico produzido pela vitrificação. Legalmente, as regulamentações espanholas também não estabelecem um período máximo. O limite é clínico e responde ao consenso generalizado na reprodução assistida de não usar ovócitos vitrificados para além da idade média de chegada na menopausa, que em Espanha ronda os 51 anos.

Quanto ao melhor momento para preservar a fertilidade, a Dra. Muñoz disse que o declínio da função ovárica começa em média aos 35 anos, mas nem todas as mulheres o experienciam com a mesma intensidade ou ao mesmo tempo. Portanto, embora a recomendação geral seja vitrificar antes dessa idade, os melhores resultados obtém-se na casa dos 20, quando os ovócitos apresentam o seu maior potencial.