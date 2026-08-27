Portugal compra 75 viaturas táticas a Espanha para a Marinha com financiamento europeu

Portugal vai adquirir 75 viaturas táticas para os fuzileiros da Marinha num investimento de 133 milhões de euros financiado pelo instrumento europeu SAFE e as entregas deverão ocorrer entre 2027 e 2029, segundo o ministério da Defesa.

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Os termos da cooperação entre Portugal e Espanha no que respeita à compra das viaturas VAMTAC, entre outras vertentes, serão formalizados esta quinta-feira com a assinatura de um memorando de entendimento, no Forte de São João Batista, no Porto.

Questionado pela Lusa, o ministério da Defesa Nacional afirmou que as viaturas são de fabrico da empresa espanhola Urovesa, contando com incorporação da indústria nacional, e que além do cumprimento dos requisitos técnicos e operacionais definidos, contou para a decisão o facto de o Exército já operar “mais de uma centena” destas viaturas, “permitindo otimizar as capacidades já existentes”.

As entregas das viaturas deverão decorrer de forma faseada entre 2027 e 2029, adiantou a fonte.

O acordo será assinado pelo subdiretor-geral de Armamento, Contra-Almirante António Mateus, e pela Secretária de Estado da Defesa de Espanha, María Amparo Valcarce García, numa cerimónia em que estarão presentes os ministros da Defesa de Portugal e Espanha, respetivamente Nuno Melo e Margarita Robles Fernández.

Portugal prevê investir 5,8 mil milhões de euros no reequipamento das Forças Armadas com recurso ao financiamento aprovado pelo Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE) – empréstimos europeus a preços favoráveis que têm que ser executados até 2030.