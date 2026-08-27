Tecnologia

Portugal é dos países da UE onde menos utilizadores pagam serviços de ‘streaming’

Cerca de 21,98% dos utilizadores de internet em Portugal tinham uma subscrição paga de 'streaming' de filmes, séries ou desporto em 2025, contra 32,7% na UE.

Os serviços de streaming pagos estão cada vez mais presentes nos hábitos digitais dos europeus. Quase um em cada três (32,7%) utilizadores de internet na União Europeia (UE) tinha, em 2025, uma subscrição paga de um serviço de streaming de filmes, séries ou desporto, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Portugal surge em 19.º lugar, com 21,98%, abaixo da média europeia.

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A percentagem portuguesa fica 10,7 pontos percentuais abaixo da média da UE, que se fixou, como referido, nos 32,7%. Tal coloca Portugal entre os países europeus com menor adesão a serviços pagos de streaming de filmes, séries ou desporto.

A Irlanda lidera o ranking, com 63,9% dos utilizadores de internet a terem uma subscrição paga deste tipo, seguida pela Dinamarca, com 61,1%, e pelos Países Baixos, com 59,2%.

No extremo oposto está a Bulgária, onde apenas 9,3% dos utilizadores de internet pagavam por este tipo de serviço. A Eslovénia (13,7%), a Letónia (16,7%) e a Lituânia (17,4%) também registaram algumas das percentagens mais baixas da UE.

O streaming de filmes, séries ou desporto foi o tipo de subscrição paga mais popular entre os utilizadores de internet europeus em 2025.

Já o streaming de música era utilizado por 23% dos utilizadores de internet da UE através de uma subscrição paga. As subscrições de sites de notícias, jornais ou revistas online abrangiam 7,2%, enquanto apenas 6,1% pagavam por serviços de streaming de jogos.

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