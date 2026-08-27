Portugal é dos países da UE onde menos utilizadores pagam serviços de ‘streaming’

Os serviços de streaming pagos estão cada vez mais presentes nos hábitos digitais dos europeus. Quase um em cada três (32,7%) utilizadores de internet na União Europeia (UE) tinha, em 2025, uma subscrição paga de um serviço de streaming de filmes, séries ou desporto, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Portugal surge em 19.º lugar, com 21,98%, abaixo da média europeia.

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A percentagem portuguesa fica 10,7 pontos percentuais abaixo da média da UE, que se fixou, como referido, nos 32,7%. Tal coloca Portugal entre os países europeus com menor adesão a serviços pagos de streaming de filmes, séries ou desporto.

A Irlanda lidera o ranking, com 63,9% dos utilizadores de internet a terem uma subscrição paga deste tipo, seguida pela Dinamarca, com 61,1%, e pelos Países Baixos, com 59,2%.

No extremo oposto está a Bulgária, onde apenas 9,3% dos utilizadores de internet pagavam por este tipo de serviço. A Eslovénia (13,7%), a Letónia (16,7%) e a Lituânia (17,4%) também registaram algumas das percentagens mais baixas da UE.

O streaming de filmes, séries ou desporto foi o tipo de subscrição paga mais popular entre os utilizadores de internet europeus em 2025.

Já o streaming de música era utilizado por 23% dos utilizadores de internet da UE através de uma subscrição paga. As subscrições de sites de notícias, jornais ou revistas online abrangiam 7,2%, enquanto apenas 6,1% pagavam por serviços de streaming de jogos.