Primeiro-ministro reitera confiança no ministro da Administração Interna

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reiterou hoje a confiança no ministro da Administração Interna e defendeu que Luís Neves “está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência” nas áreas que tutela.

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“Todos os membros do Governo estão no Governo porque o primeiro-ministro os escolheu e porque confia neles”, afirmou o primeiro-ministro à margem de uma visita ao Aeroporto de Lisboa, na qual estiveram também presentes os ministros da Administração Interna, Luís Neves, das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e da Economia, Manuel Castro Almeida.

Questionado se esta visita conjunta, que a Lusa acompanhou, representa um novo voto de confiança no ministro da Administração Interna, Luís Montenegro respondeu que “nem é novo, nem é velho, é o único possível”.

O primeiro-ministro salientou também que “o ministro da Administração Interna está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência nas áreas que tem sobre a sua responsabilidade“.

“Eu já disse isto na semana passada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente à forma como nós estamos a conduzir as ações preventivas e também as ações de combate na área da Proteção Civil, no caso mais imediato dos incêndios rurais e florestais, e digo hoje também aqui na coordenação das forças e dos serviços que colaboram para o controlo de fronteiras e para a agilidade deste procedimento, nomeadamente interagindo não só entre departamentos, mas também entre áreas do Governo”, afirmou.

Primeiro-ministro rejeita alterações à Segurança Social na atual legislatura

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, rejeitou hoje qualquer alteração à segurança social na presente legislatura e apelou ao sentido de responsabilidade da oposição, criticando a “falsidade e demagogia” sobre este assunto, que considerou fechado.

“O assunto não está aberto, esse assunto para esta legislatura está fechado”, afirmou Luís Montenegro, em declarações à Lusa também à margem de uma visita ao aeroporto de Lisboa.

O primeiro-ministro só admite discutir o assunto no futuro, em próximas legislaturas, e defendeu que “ninguém deve querer procurar ter ganhos políticos de conjuntura numa matéria para décadas”.

“Portanto, a demagogia, a desinformação, a falsidade com que se fala disso, é deplorável do ponto de vista democrático”, considerou.

“Isto é preciso discutir com serenidade, com seriedade, ainda por cima sabendo nós que não está no quadro desta legislatura fazer nada que aparentemente preocupa alguns dos agentes políticos”, disse.

(Notícia atualizada pela última vez às 15h27. As declarações sobre a recolha de dados biométricos no aeroporto de Lisboa foram autonomizadas aqui.)