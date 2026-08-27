Procuradoria-Geral da República recebeu denúncia contra diretor da Polícia Judiciária

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quinta-feira ter recebido uma denúncia contra o diretor da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de escutas feitas no processo Football Leaks.

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Em resposta à Lusa, a PGR confirmou ter recebido uma denúncia, sendo que “a mesma foi remetida ao DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa”.

Segundo avançou o canal NOW e o jornal Expresso, a queixa apresentada está relacionada com processo Football Leaks e admite que terão sido feitas escutas sem autorização de um juiz, tendo o atual diretor da PJ, Carlos Cabreiro, dito em tribunal, durante o julgamento, que não foram feitas escutas no terreno.

Este processo, que foi julgado em 2023, envolveu casos de acesso indevido e violação de correspondência de entidades como o Sporting, a Doyen (fundo de investimentos ligado ao futebol), a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a PGR.

De acordo com a queixa enviada para a PGR, estão em causa gravações feitas pela PJ e autorizadas por Carlos Cabreiro, em 2015, no dia em que Aníbal Pinto, arguido e condenado no processo Football Leaks e que naquela altura representava Rui Pinto, se encontrou com Nélio Lucas, dono da Doyen, e com o advogado Pedro Henriques, numa área de serviço de Oeiras.

Este encontro terá sido um dos momentos decisivos neste processo, uma vez que permitiu à PJ chegar à identificação de Rui Pinto, que acabou por ser condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, em setembro de 2023, por um crime de extorsão na forma tentada, três de violação de correspondência agravado e cinco de acesso ilegítimo.

Questionada pela Lusa, a ministra da Justiça reiterou esta quinta-feira a confiança no diretor da PJ Carlos Cabreiro. Sobre se a manutenção do diretor no cargo estava posta em causa, o gabinete de Rita Alarcão Júdice referiu que “a Ministra da Justiça não tem comentários a fazer, reiterando apenas que mantém a confiança no Diretor Nacional da Polícia Judiciária”.