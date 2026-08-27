Defesa

Seguro nomeia novo Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas

O tenente-general Sérgio Augusto Valente Marques vai assumir o cargo de Chefe do Estado-Maior Conjunto a 4 de setembro, sucedendo a Rui José dos Santos Pedroso Pinheiro de Freitas.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto vai mudar a 4 de setembro. O tenente-general Sérgio Augusto Valente Marques foi nomeado Chefe do Estado-Maior Conjunto, substituindo o tenente-general piloto aviador Rui José dos Santos Pedroso Pinheiro de Freitas, que transita para a situação de reserva.

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A exoneração e a nomeação foram homologadas pelo Presidente da República, António José Seguro, através de um Decreto do Presidente da República, datado de 24 de agosto e publicado esta quinta-feira em Diário da República.

A mudança produz efeitos a 4 de setembro de 2026. Tanto a exoneração como a nomeação foram efetuadas por despacho do ministro da Defesa Nacional, de 20 de agosto, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general João Cartaxo Alves, e após audição do Conselho de Chefes de Estado-Maior.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto integra a estrutura de comando das Forças Armadas e exerce funções no âmbito da articulação conjunta entre os diferentes ramos militares.

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