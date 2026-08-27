“Ser uma referência no humor constrói-se com continuidade”. Celebração dos 30 anos chega também ao Worten Mock Fest

Com mais de 10 mil pessoas na edição de estreia, o Worten Mock Fest volta este ano. Sobre novos festivais, Andreia Vaz acredita que "existe espaço para diferentes projetos" no humor nacional.

O Worten Mock Fest está de regresso ao Cinema São Jorge entre 28 e 30 de agosto. Na sua segunda edição, o festival de comédia volta a contar com o patrocínio da marca, que vê a parceria “com uma perspetiva de continuidade”, assinala ao +M Andreia Vaz, head of brand & customer experience da Worten.

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A renovação como naming sponsor surge depois de a primeira edição ter atraído mais de 10 mil pessoas ao Cinema São Jorge, na Avenida da Liberdade, esgotando várias sessões ao longo dos três dias. “Mais do que os números, esta edição de estreia confirmou que existe público, espaço e ambição para um festival internacional dedicado ao humor em Portugal“, sublinha a responsável.

Para a marca, o festival “é um espaço onde conseguimos reforçar a proximidade com os portugueses, criar uma maior identificação emocional com a marca, falar com diferentes gerações e estar associados a conteúdos relevantes, atuais e com forte capacidade de mobilização”.

A materialização do regresso

O cartaz de 2026 volta a cruzar nomes globais como Chris D’Elia, Michelle Wolf e Sam Morril com projetos do humor nacional — entre os quais Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, Cubinho, Os Primos e Bumba na Fofinha. A programação integra stand-up, podcasts ao vivo, talks, música, DJ sets e atuações gratuitas, com a Worten a dar nome ao palco principal e a reativar a Sala Worten Streaming no evento e no YouTube.

Mantém-se ainda a aposta nos novos talentos através da continuação do Worten Mock Test, que, desta vez, percorreu salas de stand-up em Lisboa, Porto, Loulé, Leiria e Coimbra. Na primeira edição, tal aconteceu através de um roadshow pelas lojas Worten. Os selecionados terão oportunidade de atuar no festival.

Para Andreia Vaz, a aposta no Worten Mock Test reflete uma dimensão importante de “não apoiar apenas os nomes já estabelecidos, mas criar oportunidades para as próximas vozes da comédia nacional e contribuir para o futuro do humor em Portugal”. A marca contará ainda com uma zona de merchandising com produtos especiais dos seus 30 anos e uma ativação surpresa, com brindes para quem passar pelo espaço.

Para a Worten, o evento “não é apenas um momento de visibilidade, mas uma plataforma de conteúdos, descoberta e ligação com o público, antes, durante e depois do evento, contribuindo também para reforçar a notoriedade e a diferenciação da marca num setor tão competitivo”.

Há espaço para novos festivais?

A consolidação do evento dá-se num momento em que surge o Meo Commedia A La Carte Fest, que se realiza no final de outubro. Andreia Vaz vê o cenário de forma positiva. “É um sinal de que este é um território cultural cada vez mais relevante, com capacidade para mobilizar públicos distintos e acolher diferentes formatos, artistas e propostas”, sustenta. “Acreditamos que existe espaço para diferentes projetos, desde que cada um tenha uma identidade clara e uma proposta relevante para o público”, considera.

A responsável assegura que a marca continua focada no caminho que tem vindo a construir e no posicionamento do evento, ancorado no cruzamento entre grandes nomes, novos talentos e a integração entre palco e digital. “A continuidade desta parceria pelo segundo ano consecutivo traduz a confiança que temos no projeto e a ambição de continuar a fazê-lo crescer com consistência e relevância”, reforça.

Esta aposta no festival insere-se num objetivo maior, assumido ao +M no ano passado, o de tornar a Worten a “marca de referência no humor em Portugal”. Um ano depois, a head of brand & customer experience garante que a marca está mais próxima dessa meta, uma vez que o humor está hoje “presente de forma mais consistente e integrada na marca, da publicidade às plataformas digitais, das ativações às experiências ao vivo”.

O humor no ADN da marca

A responsável recorda que o território faz parte da comunicação da Worten “praticamente desde o início e tornou-se um dos códigos mais reconhecíveis da marca”, que celebra 30 anos em 2026.

Nesse sentido, Andreia Vaz destaca que a campanha ChatoPT foi a “mais bem avaliada desde que existem medições, liderando em indicadores como impacto e persuasão e superando de forma expressiva o benchmark do setor”. No seu entender, tal mostra que o “humor não é apenas reconhecido como parte da personalidade da Worten, é também eficaz a captar a atenção, gerar identificação e fortalecer a relação com o público”.

“Ser uma referência constrói-se com continuidade, relevância e capacidade de evoluir com as pessoas e com a cultura, e é precisamente esse o caminho que queremos continuar a fazer”, conclui.